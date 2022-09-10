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Зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації у світі, але завершення об’єднання Європи неможливе без України – виступ Президента Володимира Зеленського на щорічній зустрічі YES
Зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації у світі, але завершення об’єднання Європи неможливе без України – виступ Президента Володимира Зеленського на щорічній зустрічі YES

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Участь Президента України у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії
Участь Президента України у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

9 вересня 2022 року - 19:04

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Переговори з РФ поки неможливі, тому що вона не може сформулювати адекватних позицій – Володимир Зеленський на YES

10 вересня 2022 року - 23:15

Переговори з РФ поки неможливі, тому що вона не може сформулювати адекватних позицій – Володимир Зеленський на YES

Наразі жодні переговори з Російською Федерацією щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії «Україна на захисті нашої спільної свободи».

«Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

«Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі», – сказав він.

Як зауважив Президент України, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, який почав повномасштабну війну проти нашої країни. Тоді можна буде говорити про дипломатію.

«Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки», – пояснив Володимир Зеленський.

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Участь Президента України у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії

9 вересня 2022 року - 19:04
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