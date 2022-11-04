Перемога України й настання миру має базуватися на повазі до територіальної цілісності й міжнародного права – Андрій Єрмак на брифінгу після зустрічі з Джейком Салліваном

Перемога України у розв’язаній Росією повномасштабній війні має базуватися на засадничих принципах Статуту ООН і міжнародного права, повазі до принципу територіальної цілісності та непорушності міжнародно визнаних кордонів. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спільного брифінгу з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, який прибув з візитом до України.

«Ми маємо сьогодні чітко формулювати, що є українським мирним планом. Він був озвучений Президентом Зеленським під час онлайн-виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Цей план базується на тих принципах, проти яких сьогодні дуже складно виступати комусь, хто поважає Статут ООН, територіальну цілісність, міжнародно визнані кордони та міжнародне право, яке передбачає відповідальність за кримінальні злочини», – наголосив він.

Андрій Єрмак висловив сподівання, що це питання стане одним із ключових на саміті лідерів «Групи двадцяти» (G20) 15-16 листопада в Індонезії і що ця зустріч стане демонстрацією єдності міжнародної спільноти щодо підтримки України та нашої перемоги.

«А наша перемога теж чітко сформульована нами – це повернення нашої територіальної цілісності повністю, компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, повернення з полону всіх наших людей і повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, яких потребує Україна, щоб таке ніколи не могло повторитися в майбутньому», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак нагадав, що Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що не братиме участі в саміті G20, якщо там буде присутній Президент Росії. Водночас, за словами керівника Офісу Глави держави, Україна й далі контактує з рештою учасників майбутнього саміту та вдячна США й іншим партнерам за роботу щодо консолідації підтримки нашої країни.

Зі свого боку Джейк Салліван нагадав про нещодавню заяву лідерів країн G7 про те, що вони підтримують справедливий мир в Україні.

«Ми всі прагнемо миру, але елементи цього миру містять фундаментальні принципи Статуту ООН. Це повага до суверенітету й територіальної цілісності, що країни не можуть захопити території сусідніх країн силою», – зазначив він.

Радник Президента США назвав неприйнятними заяви російських посадовців про те, що РФ залишає за собою окуповані українські землі, тому що Статут ООН не дозволяє силового захоплення територій, порушення суверенітету й територіальної цілісності.

«Цю війну можна було б легко зупинити. Росія її розпочала, і вона може швидко її закінчити, просто припинивши окупацію. І саме це вона має зробити, на наш погляд», – переконаний Джейк Салліван.

Він також нагадав слова Президента США Джозефа Байдена, який із самого початку російської війни чітко задекларував, що ніщо стосовно України не обговорюватиметься без участі України.

Андрій Єрмак зі свого боку зазначив, що всі партнери нашої країни, зокрема США, Велика Британія, Німеччина, Франція, говорять про те, що вони підтримуватимуть Україну до перемоги.

«А наше розуміння перемоги повністю збігається з розумінням наших партнерів. Тому немає й мови про якийсь тиск на нас. Сьогодні в нас дуже дружні відносини взаємної поваги. Але це – результат мужньої боротьби української нації, яка обов’язково переможе», – наголосив керівник Офісу Президента.