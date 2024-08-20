Перша леді обговорила з подружжями послів гуманітарні завдання для України

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації «Подружжя українських дипломатів» у межах наради керівників закордонних дипломатичних установ «Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога».

«Нинішня робота наших дипломатів – це вести цивілізований, виважений людський діалог зі світом – на противагу агресорові. І ви, їхні партнери, також багато можете зробити для підсилення голосу України у світі», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська розповіла про гуманітарні завдання, які стоять перед українськими дипмісіями. Зокрема, про підтримку реформи шкільного харчування, розбудову Всеукраїнської програми ментального здоров’я, створення безбар'єрності у просторі й можливостях для всієї країни, збільшення кількості українських книжкових поличок, україномовних аудіогідів та розвиток українських і кримськотатарських студій.

«У той час, коли Росія привласнила стільки нашої культури, мусимо повертати її собі», – наголосила перша леді.

Окремо вона подякувала дипмісіям і представникам Асоціації «Подружжя українських дипломатів» за допомогу в залученні меценатів для відновлення нашої країни, які співпрацюють із Фундацією Олени Зеленської.

Перша леді зазначила, що завдяки взаємодії з іноземними партнерами вдалося передати Україні 52 автомобілі швидкої допомоги, організувати відпочинок у таборі «Голоси дітей» для 180 юних українців із досвідом війни, звести 14 будинків для великих прийомних родин і відправити на відпочинок 1500 дітей із таких сімей до табору «Артек-Буковель», передати 60 тисяч гаджетів для онлайн-навчання школярів та вчителів і почати створення при лікарнях шести «Шкіл супергероїв».

«Вдячна всім дипломатам та їхнім родинам, які долучаються до цього. Бо не тільки військова сила нам потрібна. Нам потрібна сила жити», – підсумувала Олена Зеленська.