Перша леді Олена Зеленська відвідала «NEOсвітній Арсенал»

Перша леді України Олена Зеленська відвідала фестиваль для юних мисткинь та митців, дослідниць і дослідників «NEOсвітній Арсенал», який уже другий рік поспіль відбувається в «Мистецькому Арсеналі». Фестиваль триватиме з 30 вересня до 3 жовтня. Цьогорічна тема – «Різні разом» – присвячена обговоренню співіснування різностей та інклюзії в найширшому розумінні. Усі дискусії відбуваються через гру, творчість і практики неформальної освіти.

«Мені надзвичайно приємно, що питання рівності та безбар’єрності дедалі частіше стають фокусом на українських подіях. Важливо також, як ми говоримо про ці теми. «NEOсвітній Арсенал» – гарний приклад того, як можна через гру, творчість, мистецтво та науку порушувати актуальну проблематику сьогодення», – поділилася враженнями Олена Зеленська.

Перша леді відвідала інсталяцію «Різні, але унікальні» мисткинь Даші Подольцевої та Олени Орап, NEOсвітній простір, а також завітала на презентації короткого коміксу Blindman та арт-проекту ізраїльського художника Ханоха Півена.

Учасниками події цього року стали півсотні музеїв, гуртків та організацій – популяризаторів науки та мистецтва. Кожен з них допомагає прокласти шлях у цьому світі, розповідає про взаємодії – складні, багатошарові, пов’язані на різних рівнях.

Нагадаємо, «NEOсвітній Арсенал» – це фестиваль культури, науки, мистецтва й технологій. Захід проводять у форматі 4-денного квесту для дітей, батьків і вчителів, який розкриває освіту у грі та задоволенні. Організатори створюють формат подорожі у світ різноманіття, який має три точки: «Людина», «Суспільство» та «Всесвіт». Також на фестивалі представлені творчі лабораторії, майстер-класи, вистави, перформанси, мистецькі проекти, ярмарки розвивальних ігор та книжок.