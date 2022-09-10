Перша леді Олена Зеленська виступила на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії 

Перша леді України Олена Зеленська виступила на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) та взяла участь у панельній дискусії, яку модерував відомий історик Тімоті Снайдер.

Цьогоріч зустріч YES була присвячена зусиллям України із захисту суверенітету, незалежності та свободи. Під час панельних дискусій, зокрема, обговорювалися питання про місце війни в історії людства, а також чи вдасться українській економіці дожити до перемоги та що кожен може зробити, щоб вона настала, чи зможе Захід зберегти єдність у підтримці України проти російського агресора та яким буде майбутнє нашої країни.

Олена Зеленська виступила з промовою про людяність як ключовий пріоритет для українців.

«Ця війна питає в кожного у світі: «Які в тебе цінності? На чиєму ти боці? На боці сили та агресії? Чи на боці тих, хто протистоїть загарбнику й захищається?» Наша головна цінність – людина. Кожна людина, доросла чи маленька. Бо вона і є країна. Рятуючи своїх людей, ми рятуємо країну», – зазначила перша леді.

Вона наголосила, що порятунок країни відбувається не лише на фронті:

«Ми рятуємо країну, коли евакуюємо людей із гарячих точок. Коли вивозимо на лікування за кордон онкохворих діток. Ми рятуємо країну, коли доправляємо в постраждалі міста інкубатори з безперебійним живленням для новонароджених – таких немовлят у нас тепер з’являється вдвічі більше через постійний стрес їхніх матерів. Інколи такі діти важать по 700 грамів. Але вони виживуть, бо вони – теж наша цінність. Якщо наші діти вчитимуться й розвиватимуться, то це зробить і Україна. Якщо дорослі зможуть працювати й гідно забезпечувати свої родини, то вистоїть наша економіка», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська також поспілкувалася з модератором заходу Тімоті Снайдером – відомим американським істориком, професором кафедри Річарда Левіна Єльського університету. Його твори перекладені 40 мовами, а книга «Про тиранію» стала бестселером New York Times.

Зокрема, перша леді й Тімоті Снайдер говорили про відновлення України, яке, за словами дружини Президента, починається вже зараз.

У 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) «Україна: на захисті нашої спільної свободи» взяли участь понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів із більш як 20 країн світу.