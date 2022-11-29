Перша леді Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії

У межах візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. У своїй промові дружина Президента порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни.

«Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість. Я приїхала до вас саме по неї – по справедливість, якою має завершитися ця війна так само, як завершилася та війна. Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди», – заявила перша леді.

Під час виступу Олена Зеленська продемонструвала кадри знеструмлених унаслідок російських обстрілів українських міст і світлини людей, які змушені шукати електрику й тепло. Зокрема, вона показала фото дівчинки, яку батьки привезли на київську заправку, щоб мати змогу увімкнути їй інгалятор.

Окремо дружина Президента зупинилася на фактах численних зґвалтувань українців російськими загарбниками. Цій темі був присвячений її вчорашній виступ на PSVI Conference щодо запобігання сексуальному насильству під час конфліктів.

«Всюди у звільнених містах і громадах після втечі російської армії знаходять катівні, влаштовані окупантами. Задокументовані тисячі їхніх злочинів, зокрема злочини сексуального насильства. Ми знаємо, що наймолодшій дівчинці, яка була зґвалтована російськими окупантами, – чотири роки. Найстаршій жертві – 85 років. Це встановлені жертви. А скільки тих, про кого ми ще не знаємо?» – додала Олена Зеленська.

Перша леді закликала британський парламент та уряд стати лідером глобальних зусиль щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зокрема, сприяти ухваленню підготовленої Україною резолюції Генеральної асамблеї ООН про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти нашої країни – за аналогією із Сент-Джеймською декларацією часів Другої світової війни, коли 13 січня 1942 року був підписаний документ, який фіксував волю притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та злочинах проти миру. На цій основі згодом відбувся Нюрнберзький трибунал.

«Сьогодні я прошу вас – ні більше ні менше - стати світовим лідером справедливості. Для України, але й для світу! Бо справедливість потрібна не лише нам і всім нашим постраждалим. Вона потрібна, щоб світ продовжував жити відповідно до цінностей гуманізму, а не права сильного, як хотів би загарбник. Справедливість потрібна, щоб вижив увесь світ», – наголосила дружина Президента.

Після виступу перша леді провела зустріч зі спікером Палати громад британського парламенту Ліндсі Гойлом, під час якої подякувала за запрошення та запевнила, що Україна надзвичайно цінує як особисту позицію спікера Палати громад, який рішуче засуджує російську агресію, так і постійну потужну підтримку з боку британських депутатів.