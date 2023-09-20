Перша леді отримала нагороду Clinton Global Citizen Award, яку вручають за громадянське лідерство

Під час візиту до США для участі в заходах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська отримала нагороду Clinton Global Citizen Award.

Це премія, заснована у 2007 році Біллом, Гілларі та Челсі Клінтонами, втілює заклик Президента Білла Клінтона до дії, відзначаючи видатних людей, чиє бачення і лідерство стали прикладом для глобальної спільноти. Ці люди довели, що різні верстви суспільства можуть успішно працювати разом для розробки рішень, які ведуть до позитивних і довгострокових соціальних змін.

«Для мене велика честь прийняти нагороду, яку отримували видатні особистості світу. Разом із честю це ще й велика відповідальність. Кажуть, лідер – це той, за ким підеш туди, куди сам не пішов би. Я не впевнена, чи можна це застосувати до мене. Однак мені здається, що моє лідерство полягає в тому, щоб дати людям мужність. Я щиро вірю, що лідерство – це відданість справі. Відданість усім, хто довіряє тобі, тому, що ти робиш», – сказала Олена Зеленська, приймаючи нагороду.

Перша леді України відзначила, що розділяє нагороду з усіма українцями.

«Бо сьогодні кожен у моїй країні є відданим лідером. Мати, яка веде дитину до школи, а потім поспішає на роботу після безсонної ночі через повітряну тривогу. Вчитель, який веде урок – часто в бомбосховищі, дистанційно, в небезпеці, але все одно викладає. Рятувальники та лікарі, які поспішають до постраждалих від обстрілів. І мужні чоловіки й жінки, які стоять на передовій, щоб не пустити загарбника до своїх домівок, міст, а також не пустити агресію далі у світ. Це справжні лідери, які взяли на себе відповідальність за своє життя, країну та збереження безпеки у світі. Вони – мої співвітчизники. Дякую їм та від їхнього імені за цю нагороду», – додала дружина Президента.