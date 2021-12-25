Перша леді підбила підсумки перехідного періоду реформи шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки перехідного періоду з упровадження реформи шкільного харчування, розробку та імплементацію якої було започатковано торік. З 1 січня 2022 року українські школи мають перейти на нові норми харчування.

Дружина Президента зазначила, що навесні відбулася презентація плану заходів з реформування системи шкільного харчування, який включав чотири основні напрями: оновлення застарілої нормативної бази; розв’язання проблем якості та безпечності харчових продуктів; покращення ресурсного забезпечення шкіл та формування культури здорового харчування.

У травні 2021-го було презентовано нове повноцінне 4-тижневе меню, яке підготували в межах робочої групи шеф-кухар Євген Клопотенко та команда проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ України. У ньому – 160 страв, обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного й тваринного походження та субпродуктів. Натомість збільшено кількість молока та кисломолочних продуктів, м’яса, риби, свіжих овочів та фруктів. Також було враховано дієтичні потреби школярів.

Ще у 2020 році розпочалася системна робота з модернізації харчоблоків. Була вперше виділена цільова субвенція. Крім того, стартувала поведінкова комунікаційна кампанія Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні зі здорового харчування, метою якої є підвищення обізнаності дітей шкільного віку та їхніх батьків щодо необхідності дотримання практик здорового харчування та здорового способу життя; донесення важливості здорового харчування та набуття правильних харчових звичок, а також вплив на поведінку дітей шкільного віку та їхніх батьків стосовно практик здорового харчування через залучення та набуття мотивації їх дотримуватися. Основний слоган кампанії – «Головне – що всередині!» – має мотивувати до змін харчових звичок на трьох рівнях: вибір продуктів (різноманітні, корисні, свіжі); приготування (в жодному разі не напівфабрикати чи фастфуд; помірна кількість жирів і смажених продуктів) та споживання (усвідомленість, регулярність, помірна кількість їжі).

«За роки роботи наша мета значно розширилась – ми хочемо змінити не лише те, що на столах, а саму культуру харчування маленьких і дорослих українців, їхні харчові звички. Тож із 1 січня на повну силу запускаємо не просто реформу харчування, а реформу мислення: від миттєвого задоволення – до усвідомленого та уважного підходу до потреб свого організму, душі та розуму», – резюмувала Олена Зеленська.

Нагадаємо, реформу здійснюють профільні міністерства – освіти і науки, охорони здоров'я, економіки, окремі державні установи – Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Централізована закупівельна організація Державна установа «Професійні закупівлі», Державне підприємство «Прозорро», Центр громадського здоров’я МОЗ, Антимонопольний комітет України. Вона відбувається за підтримки міжнародних партнерів – Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, українсько-швейцарських проектів DECIDE та «Діємо для здоров'я», експертного середовища та найкращих українських фахівців, команди Євгена Клопотенка CultFood, Асоціації дієтологів України, Національної асоціації громадського харчування.