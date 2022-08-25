Перша леді презентувала низку україномовних аудіогідів у визначних пам’ятках світу

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про запуск одразу чотирьох аудіогідів українською мовою у визначних пам’ятках світу.

За допомогою відеозв’язку вона долучилася до запуску українського аудіогіда в палацовому комплексі Шенбрунн. Він складається з 1441 приміщення та палацового парку і є одним із найважливіших культурних надбань Австрії та найвідвідуванішим туристичним об’єктом Відня.

Аудіоекскурсія українською в Шенбрунні – це чергове втілення проекту дружини Президента з поширення української мови в музеях і пам’ятках світу.

Олена Зеленська переконана, що повномасштабне російське вторгнення в нашу країну зробило ініціативу ще актуальнішою.

«Найцінніше для нас – наші люди. Вони і є Україна. Нам дуже хотілося б, щоб наші співвітчизники відчували присутність батьківщини, хоч би де вони були. Україна та цивілізований світ мають спільну мову – мову мистецтва й культури. У той час як Росія говорить мовою руйнування, ми говоримо мовою цивілізації та збереження найдорожчого», – сказала вона під час відеовключення з Києва.

Перша леді подякувала директору Schönbrunn Group Клаусу Пангольцеру, Міністерству праці та економіки Австрії й особисто його очільнику Мартіну Кохеру, а також Посольству України в Республіці Австрія за реалізацію проекту.

Також цими днями в межах ініціативи Олени Зеленської запрацював український аудіогід у Національному музеї Чехії. Його запуск став можливим завдяки плідній співпраці чеського Національного музею, Посольства України в Чехії та Національного музею ім. Д. І. Яворницького в Дніпрі. Аудіоекскурсії українською можна буде прослухати і в Единбурзькому замку – середньовічній фортеці, розташованій на скелі Castle Rock в столиці Шотландії, та в Музеї імміграції штату Сан-Паулу (Бразилія). Цей музей розміщується в будівлі гуртожитку іммігрантів. Він був відкритий з метою збору та збереження документів і пам'ятних речей людей, які прибували до Бразилії. З 1882 р. до 1978 р. до міста приїхали представники понад 60 національностей, зокрема й українці.

Олена Зеленська наголосила, що проект із створення українських аудіогідів триватиме, адже в умовах російської агресії це вже не просто туристична опція, а цивілізаційний фронт, де перемагають мова й культура.