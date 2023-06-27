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Перша леді презентувала україномовний аудіогід у Національному музеї Австралії

27 червня 2023 року - 10:41

Перша леді презентувала україномовний аудіогід у Національному музеї Австралії

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської з упровадження україномовних аудіогідів у світових культурних пам'ятках для відвідувачів з України та популяризації української мови у світі у Національному музеї Австралії запрацював український аудіогід.

«Національний музей Австралії розповідає про непростий історичний шлях австралійської нації, частиною якої стали й українці. Вони утворили тут 60-тисячну діаспору ще після Другої світової. Додала кілька сотень вимушених переселенців з України й нинішня, розв’язана Росією війна. Отже, українська тепер звучить в Австралії по-новому – як мова спротиву, самозахисту й захисту найдорожчого для всіх, хто хоче її – і Україну – почути», – наголосила дружина Президента.

Українською в музеї можна прослухати, зокрема, екскурсію виставкою «Feared and Revered: Жіноча сила крізь віки». На ній представлено понад 160 об'єктів із шести континентів віком понад 5 тис. років, які зображають культ жінки у різних культурах, досліджуючи таким чином її роль у світі. Реалізація цього аудіогіда стала можливою за сприяння Посольства Австралії в Україні.

Проект першої леді з упровадження україномовних аудіогідів налічує вже 67 аудіоекскурсій у 42 країнах світу. Зокрема, українською говорять Колізей (Італія), Версаль (Франція), Лондонський Тауер (Велика Британія), палац Шарлоттенбург (Німеччина), галерея Альбертіна та палац Шенбрунн (Австрія), палац Долмабахче (Туреччина), меморіальний комплекс «Яд Вашем» (Ізраїль) та багато інших культурних та історичних пам'яток.

Довідка. Національний музей Австралії (National Museum of Australia) – один із найбільших музеїв країни, заснований у 1980 році. У ньому представлена експозиція, присвячена соціальній історії Австралії, основним проблемам, людям і подіям, які сформували сучасну австралійську націю.

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