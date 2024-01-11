Перша леді провела зустріч із новим головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із новим очільником Представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде, якого призначили на посаду голови Представництва Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні у 2023 році. Дружина Президента привітала його з призначенням.

«Команда ЮНІСЕФ – завжди бажані гості та партнери», – зауважила вона, подякувавши фонду за підтримку України.

Перша леді та Мунір Мамедзаде обговорили напрями спільної роботи, зокрема Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?». За підтримки ЮНІСЕФ в Україні проводиться навчання медиків психологічної допомоги дітям за міжнародною програмою mhGAP. Дружина Президента відзначила фахові проєкти Фонду з навчання медиків і психологів. Команда ЮНІСЕФ залучена до поширення психологічної обізнаності серед батьків, учителів і дітей.

«За півтора місяця вже понад 17 тисяч фахівців завершили курс та готові допомагати своїм маленьким пацієнтам. Це наближає послугу з ментального здоровʼя до дитини, бо отримати допомогу дитячого психіатра зараз надзвичайно складно. Таких фахівців мало, їхні освітні програми та компетенції не відповідають викликам війни та потребі – система щороку не діагностує понад два мільйони випадків. ЮНІСЕФ є надійним та глибоко фаховим експертом у цій сфері, і маю надію, врахує цю проблему при плануванні проєктів у сфері ментального здоровʼя», – сказала Олена Зеленська.

ЮНІСЕФ став однією з перших міжнародних організацій, яка надавала системну підтримку реалізації реформи шкільного харчування.

«З 2020 року – з моменту початку втілення ідеї змін у цій сфері – ми отримали надійного постійного партнера. ЮНІСЕФ узяв на себе освітню місію і вже не перший рік працює з однією з найбільших цільових аудиторій – із батьками та дітьми. ЮНІСЕФ запропонував свою допомогу у фінансуванні проєктного офісу реформи. Його робота розпочалася влітку минулого року. Це дало нам змогу забезпечити більш системний підхід до роботи, ефективніше вибудовувати активності та налагодити комунікацію між усіма учасниками реформи», – зазначила перша леді.

Також ЮНІСЕФ долучився до створення Стратегії й Плану заходів із розвитку інклюзивної освіти. Вони перебувають на громадському обговоренні. Очікується, що КМУ ухвалить їх протягом лютого.

Дружина Президента й голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні також обговорили розвиток сімейних форм виховання, які є пріоритетними для України. Перша леді подякувала Дитячому фонду ООН за співпрацю у відповідних проєктах Фундації Олени Зеленської, зокрема за підтримку великих прийомних родин.

«Ми об’єднуємо зусилля, щоб діти жили в сім’ях. Фундація вже надала гуманітарну допомогу кожній третій такій родині», – наголосила вона.

Нині будинки щонайменше 80 великих прийомних родин знищив або пошкодив російський ворог. У межах свого проєкту «Адреса дитинства» Фундація будує 14 нових домівок для постраждалих родин. Дві з цих сімей уже одержали нове житло.

«Вдячна також, що торік ЮНІСЕФ став офіційним партнером третього Саміту перших леді та джентльменів і долучився до організації та проведення панелі, присвяченої темі ментального здоров’я та підліткам. Сподіваюся, що й наступний Саміт ми зможемо організувати разом», – резюмувала Олена Зеленська.