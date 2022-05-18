Перша леді провела зустріч з директором Європейського регіонального бюро ВООЗ Гансом Клюге

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) доктором Гансом Клюге.

Дружина Президента подякувала ВООЗ за підтримку у воєнний час, зокрема за допомогу обладнанням, технікою, медикаментами, та участь у розслідуваннях воєнних злочинів росіян щодо медиків та руйнування установ.

Вона також розповіла Гансу Клюге про ініційовану нею національну програму з надання психологічної допомоги постраждалим від війни в Україні.

«Ви знаєте про фізичні рани й загибель людей, які спричинила в Україні Росія. Ми задумалися над тим, як загоїти більш підступні й тривалі рани – психологічні. Адже можна сказати, що психічне здоров'я нині підірване в кожного українця: у тих, хто безпосередньо пережив насильство в окупації, втрату близьких під обстрілами, у тих, хто безпосередньо воює», – відзначила перша леді.

«Проблеми із психікою мають і ті, хто просто живе в стані постійної тривоги, невизначеності, хто втратив дім і роботу. Це діти й батьки, літні люди, люди з інвалідністю – кожен із них переживає війну по-своєму трагічно. Від того, як вони подолають зараз цей стрес і шок, загоять цю глибоку рану, без перебільшення, залежить майбутнє нашої країни – це окрема перемога, яку ми маємо здобути», – додала Олена Зеленська.

Вона також звернулася до ВООЗ із проханням надати експертну допомогу у створенні такої програми.

Зі свого боку Ганс Клюге пообіцяв посприяти в цьому, а також в організації зустрічі Олени Зеленської з Королевою Бельгії Матильдою, яка є активним амбасадором ООН у сфері проблем психічного здоров’я у світі та опікується кількома відповідними фондами.

Олена Зеленська також запропонувала тему для цьогорічного Всесвітнього дня психічного здоров’я, який відзначається у жовтні. Щороку його тема змінюється відповідно до викликів часу. Перша леді України виступила з ініціативою присвятити цьогорічну дату психічному здоров’ю у воєнних умовах.

«Війна в Україні зачепила не тільки нашу державу. Мені здається, психічні наслідки відчули на собі й у Європі», – зауважила вона.