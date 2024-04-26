Перша леді у Славутичі ознайомилася з Інклюзивно-ресурсним центром та впровадженням безбар’єрності

Під час відвідання Славутича у 38-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС перша леді України Олена Зеленська побувала в Інклюзивно-ресурсному центрі, послугами якого скористалися майже 350 дітей.

Він створений, щоб забезпечувати права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття освіти. У центрі працюють, зокрема, реабілітолог, логопед, психолог, дефектолог. Заклад облаштований пандусами та поясненнями шрифтом Брайля.

«Після окупації Київщині було нелегко відновитися. Але кількість охоплених інклюзивним навчанням дітей весь час збільшується, а психологи постійно самовдосконалюються, проходячи курси в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я. Так і має бути: первинна допомога – не тільки в інклюзивній освіті, у будь-чому – необхідна поряд, у громаді», – зазначила дружина Президента.

Перша леді також ознайомилася зі створенням безбар’єрного простору у Славутичі. Відповідний меморандум підписали в межах ініціативи Олени Зеленської «Без бар’єрів» у листопаді 2020-го. Менш ніж за рік тут уперше в Україні з’явилася посада радника міського голови з безбар’єрності.

У місті вже занизили тротуари та пішохідні переходи, встановлюють пандуси та підіймачі. Цьогоріч планують продовжувати облаштування безбарʼєрних лікарняних палат та переобладнання старої поліклініки під центр розвитку бізнес-ініціатив і компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб.

«Під час усіх своїх поїздок завжди дивлюся на те, як українські міста втілюють безбар’єрність. Патроную заходи з утілення, бо впевнена: безбар’єрність потрібна не тільки людям з інвалідністю чи пораненим російським нападом – хоч їм насамперед, – а всьому суспільству. Бо кожна людина в певний час життя може бути маломобільною, хворою, втомленою», – наголосила Олена Зеленська.