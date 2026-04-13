Перша леді України й заступниця Генсека ООН обговорили роль організації в покаранні російських окупантів за злочини щодо українських дітей

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася із заступницею Генерального секретаря ООН – спеціальною представницею з питань дітей і збройних конфліктів Ванессою Фрейзер. На зустрічі також були присутні радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук і керівник ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Максим Максимов.

Олена Зеленська наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила вже 697 українських дітей, іще 2450 маленьких українців були поранені. Жертвами сексуального насильства стали щонайменше 23 дитини. Це далеко не всі випадки, а лише ті, про які жертви та родини знайшли в собі сили говорити. Справжні масштаби цієї жорстокості і далі невідомі через психологічну травму постраждалих.

«Щорічний звіт, який готує на тему злочинів щодо дітей спецпредставник ООН, є важливим не лише тому, що фіксує злочини проти дітей та визначає відповідальних. Він не дозволяє нормалізувати несправедливість, яка коїться щодо дітей по всьому світу», – зазначила дружина Президента.

Перша леді й Максим Максимов розповіли, що завдяки зусиллям багатьох країн і людей вдалося повернути додому більш ніж 2 тис. дітей. Агресор утримує ще тисячі юних українців.

«Резолюція Генасамблеї ООН “Повернення українських дітей” дала нам надію, що ще більше країн скоординовано працюватимуть над порятунком дітей. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, яка сьогодні налічує 47 членів, готова всіляко допомагати в цій справі», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що Росія активно вербує до своєї армії дітей на тимчасово окупованих територіях, розбудовуючи мережу парамілітарних організацій та військової підготовки. Нещодавно РФ винесла вирок трьом підліткам, яких звинуватила у співпраці зі спецслужбами України. Їх затримали, коли вони були ще дітьми, а зараз пропонують скасувати тюремний строк в обмін на підписання контракту для участі у війні проти України.

«Для нас дуже важливо, щоб світ бачив і визнавав злочини проти українських дітей. Це дає надію, що безкарності не буде й справедливість знайде злочинців», – підсумувала дружина Президента.