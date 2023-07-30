Перша леді України обговорила з Прем’єр-міністром Катару будівництво укриттів у школах і відбудову Ізюмської лікарні

Перша леді України Олена Зеленська провела зустріч із Прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Катар шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Це перший візит катарського високопосадовця з початку російського повномасштабного вторгнення та перший візит Прем’єр-міністра Катару в Україну.

Під час зустрічі дружина Президента подякувала за історичний візит, солідарність і гуманітарну допомогу, надану Катаром Україні (держава переказала українському Міністерству охорони здоров’я 5 млн дол.).

«З вашою країною мене пов’язують проекти у сфері культурної дипломатії. Завдяки цій співпраці ми маємо спільний результат. Впроваджено аудіогід у Національному музеї Катару та відкрито українську книжкову поличку в Національній бібліотеці країни. У часи, коли Україна воює за себе, своє існування й життя кожної людини, мова й культура єднають як ніщо інше», – сказала Олена Зеленська.

Вона висловила сподівання на продовження співпраці між країнами й запросила Катар до участі в проектах фундації Olena Zelenska Foundation, яку було створено у вересні 2022 року для залучення іноземних донорів до гуманітарної допомоги, підтримки сфер освіти та охорони здоров’я в Україні.

«За даними аудиту, який провело Міністерство освіти і науки, кожна четверта школа непридатна для навчання під час війни через проблему з укриттями. Напередодні нового навчального року фундація акумулює всі можливі ресурси, щоб відремонтувати якомога більше укриттів у школах», – розповіла перша леді.

Фундація виділила на проект 500 тис. дол. Разом із партнерами з Київської школи економіки розпочато співпрацю з першими закладами, у яких будуть відремонтовані укриття, щоб діти мали змогу розпочати навчання очно. Водночас таку потребу мають тисячі шкіл.

«Іще один важливий проект фундації – відбудова Ізюмської лікарні. Після звільнення Харківщини весь світ дізнався про лікаря Юрія Кузнєцова, який в окупації п’ять місяців сам оперував, приймав пологи й рятував місцевих жителів у практично зруйнованій Центральній міській лікарні міста Ізюма. Регіон майже півроку був окупований, по ньому ворог завдав 476 авіаударів.

Зараз центральна медична установа Харківщини працює на 10% своєї потужності. Першочергове завдання – відновлення роботи операційних», – розповіла перша леді.

Фундація вирішила виділити на ремонт і оснащення чотирьох операційних 600 тис. дол., але для відновлення роботи Ізюмської лікарні необхідно акумулювати більше коштів.

«Сподіваюся, що Катар і Україну пов’яже багато спільних проектів – тепер ще й для порятунку життя», – резюмувала Олена Зеленська.