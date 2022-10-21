Перша леді України презентувала два проекти на найбільшому книжковому ярмарку світу у Франкфурті-на-Майні

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом у Німеччині. Візит розпочався із зустрічі з президентом Ландтагу (парламенту) федеральної землі Гессен Астрід Вальманн, під час якої було обговорено питання шкільної освіти для українських дітей у цьому регіоні.

Олена Зеленська наголосила на важливості створення таких умов, які сприяли б підтриманню зв’язку та продовженню навчання за українською програмою. Нині обов’язкове відвідання німецьких шкіл, що є законодавчою нормою, унеможливлює повноцінний освітній процес в онлайн-режимі в українських школах, оскільки заняття відбуваються переважно одночасно.

Перша леді також подякувала німецькому народу, організаціям і державним установам за підтримку громадян України в Німеччині, а також за гуманітарну допомогу, що була надана нашій країні. Олена Зеленська розповіла про свою благодійну фундацію, завдяки якій така допомога може бути цільовою та ще дієвішою. Дружина Президента України запропонувала Астрід Вальманн ініціювати онлайн-зустріч із представниками бізнесу, який має штаб-квартири у Франкфурті-на-Майні, щоб обговорити співпрацю та залучення їх як партнерів Фундації Олени Зеленської.

Перша леді також відзначила спільну тему для подальшої співпраці – розвиток безбар’єрного середовища, дружнього до всіх громадян.

Крім того, під час візиту Олена Зеленська презентувала два проекти на українському стенді Франкфуртського книжкового ярмарку, найбільшого у світі. Цьогоріч Україна має декілька стендів, зокрема національний. На ньому представлені 43 видавництва, а програма передбачає близько 40 публічних і фахових заходів англійською та німецькою мовами за участю понад 70 письменників, культурних діячів, правозахисників, митців та лідерів думок з України, Німеччини, Австрії, Тайваню, Болгарії.

Під час виступу на сцені національного стенда Олена Зеленська розповіла про книжкові проекти, які реалізуються спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Міністерством закордонних справ та Українським інститутом книги. Перша ініціатива «Книжки без кордонів» покликана забезпечити дітей вимушених переселенців за кордоном книгами українською мовою.

«Цей проект для нас надзвичайно важливий. Бо ми хочемо, щоб, коли українська дитина просить маму почитати казку на ніч, вона відкривала книгу рідною мовою. Бо хочемо, щоб для цих дітей, травмованих війною, бодай щось залишилося незмінним – їхній щоденний ритуал читання з батьками. Адже це – ознака безпеки й домашнього затишку, відчуття нормальності й дому, який краде в дітей Росія», – сказала вона.

Перша леді також розповіла про «Українську книжкову поличку», що з’явилася вже у 20 країнах світу: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Швейцарії, Республіці Корея та Польщі. Олена Зеленська зробила акцент на тому, якого особливого змісту набув цей проект після повномасштабного вторгнення Росії: «Коли ми побачили, як росіяни фізично нищать наші книжки, зрозуміли, що тепер проект набув нового значення. Хтось хоче, щоб української книги не існувало?

Що ж, вона не просто існуватиме. Вона з’явиться у найкращих бібліотеках по всьому світу».

Цього ж дня дружина Президента України відвідала Центральну бібліотеку Франкфурта-на-Майні та разом з партнерами проекту – Українським інститутом книги, Міністерством закордонних справ і Міністерством культури та інформаційної політики України – поповнила українську книжкову полицю закладу якісними виданнями. Це стало можливим завдяки партнеру – Київській школі економіки. До добірки увійшли твори українських класиків і сучасних авторів, художні, історичні, філософські видання, які відбивають різноманіття поглядів на Україну та українськість, щоб відвідувачі бібліотеки мали змогу познайомитися з українською культурою. Поличку поповнили також україномовні видання – щоб тимчасові переселенці, яких прийняв Франкфурт, мали свій літературний осередок у місті.

Олена Зеленська розповіла присутнім про масштаби руйнування бібліотек в Україні (знищено близько сотні таких закладів) і зазначила, що наша держава планує захищати свою культуру так само завзято, як і людей.

«Я мрію про час, коли ця війна залишиться тільки у книгах. Ми обов’язково напишемо про те, як Україна боролася за свій культурний спадок і як їй у цьому допомагав увесь цивілізований світ. Упевнена, це будуть книги про перемогу», – підсумувала перша леді.