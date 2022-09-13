Перша леді України прибула у Страсбург для участі в оголошенні щорічної Доповіді про становище ЄС і зустрілася з Президентом Єврокомісії

Перша леді України Олена Зеленська на запрошення Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн прибула у Страсбург на оголошення Доповіді про становище Європейського Союзу.

Щороку у вересні Президент Єврокомісії виступає з такою Доповіддю на пленарній сесії Європейського парламенту. Досі не було практики запрошення іноземних гостей чи делегацій на оголошення Доповіді. Дружина Президента України стала першою почесною гостею на такому засіданні ЄП.

Цьогорічна Доповідь присвячена серед іншого відповіді ЄС на збройну агресію РФ проти України (санкції щодо Росії, фінансова та гуманітарна допомога Україні, підтримка переміщених осіб, збільшення інвестицій в оборону країн ЄС), а також питанням енергетичної безпеки (реалізація плану REPowerEU щодо поступової відмови від російських енергоносіїв).

Під час виступу Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення Європейської комісії виділити 100 млн євро для відбудови 74 українських шкіл у межах плану швидкого відновлення Fast Recovery Plan. Заклади мають відновити до початку зими. Для кожної школи підготовлено окремі плани.

Олена Зеленська також особисто зустрілася з Президентом Європейської комісії. Перша леді подякувала їй за запрошення та солідарність з Україною під час боротьби з російськими загарбниками.

«Мільйони українців були змушені покинути свої домівки та виїхати за межі країни заради збереження життя своїх дітей. Ми вдячні європейським країнам за прихисток для наших громадян і створення умов для їх тимчасового проживання. Ми маємо розв’язати велику кількість проблем, і сьогодні сподіваюся обговорити з вами потреби українців як за кордоном, так і всередині країни у галузях охорони здоров’я, освіти та культури», – зазначила Олена Зеленська на початку зустрічі.

Співрозмовниці приділили увагу темі медичної допомоги українцям, зокрема пораненим військовослужбовцям і цивільним громадянам. Також було обговорено сприяння з боку ЄС у розв’язанні проблем з окремими категоріями медичних закладів спеціальної допомоги, в реалізації програм з психологічної підтримки населення та розбудові спроможності України у сфері протезування. Крім того, йшлося про нагальні освітні потреби українців за кордоном і на батьківщині, підтримку з боку ЄС в охороні та порятунку української культурної спадщини.

«Україна має перемогти, і ми робитимемо все для цього. Ця перемога – не просто перемога України над Росією у війні, це питання виживання та майбутнього демократії. Ми будемо на вашому боці до кінця, скільки б це не тривало», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Олена Зеленська відзначила роль Європейського Союзу в евакуації поранених українських військовослужбовців і цивільних громадян за кордон. 11 березня Європейська комісія запровадила стандартну процедуру медичної евакуації (MEDEVAC). За цей час з України до медичних закладів європейських країн доправили 1187 осіб.

Перша леді закликала ЄС підтримати Національну програму психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яка запроваджується для допомоги населенню, що постраждало внаслідок воєнних дій, а також розвиток спроможностей України у сфері протезування, реконструкції обличчя та лікування посттравматичних розладів.

Крім того, Олена Зеленська наголосила, що українська влада виконує рекомендації Європейської комісії, необхідні для переходу до переговорного процесу про набуття нашою державою членства в ЄС.

«Війна Росії спрямована також на те, щоб перешкодити євроінтеграційним процесам України. Проте ці намагання Росії зазнали повного фіаско. Хочу запевнити, що влада України налаштована докласти всіх зусиль, щоб шлях нашої держави до повноправного членства в ЄС був швидким. Україна готова виконати всю необхідну роботу задля наближення початку переговорів», – запевнила перша леді.

Ці та інші питання Олена Зеленська планує обговорити під час візиту також із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, віце-президентом Єврокомісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітісом Схінасом, комісаром з питань здоров’я та харчової безпеки Стеллою Каріакідес.