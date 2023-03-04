Перша леді України разом із першою леді Латвії відвідала Український католицький університет та перинатальний центр у Львові

У межах поїздки на Львівщину перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Латвійської Республіки Андрою Левіте відвідала Український католицький університет (УКУ) та Львівський обласний перинатальний центр.

«Моя колега Андра Левіте, перша леді Латвії, за останній рік відвідує Україну вже вдруге: улітку, під час Саміту перших леді та джентльменів, спеціально приїздила в постраждалу від окупантів Бучу. А сьогодні ми з Володимиром і президентським подружжям Латвійської Республіки у Львові – місті, що стало домом для тисяч українців, які вимушено полишили свої домівки через бойові дії», – розповіла Олена Зеленська.

Вона нагадала, що Латвія прихистила 45 тис. українців, прийняла на лікування понад 100 українських військових, дала притулок більш як 500 особам з інвалідністю, зокрема 141 вихованцю Бахмутського психоневрологічного інтернату. Крім того, Андра Левіте взяла під патронат українських молодих мам і новонароджених, які з’являються на світ у її країні.

В Українському католицькому університеті ректор закладу отець Богдан Прах та проректор Наталія Климовська розповіли дружинам президентів України та Латвії про досвід у створенні безбар’єрного середовища: УКУ – єдиний в Україні повністю безбар’єрний виш. Тут діє унікальний центр підтриманого проживання «Емаус» для людей із ментальними розладами.

«Війна щодня створює на шляху українців безліч нових перешкод і бар’єрів. Тому кожна спроба їх зруйнувати, зробити недоступне доступним, складне простим, а важке легким – це вчинок. Зручний простір, зручні послуги, доступність освіти чи роботи – усе це внесок у спільну перемогу над недружнім, ворожим, тим, що обмежує та заважає життю», – зазначила Олена Зеленська.

Перші леді України та Латвії також відвідали Львівський обласний перинатальний центр, який у 2022 році став лідером в Україні у наданні медичної допомоги під час пологів. Понад тисячу жінок, які переїхали з інших регіонів через війну, отримали тут кваліфіковану допомогу. Олена Зеленська й Андра Левіте ознайомилися із розвитком центру у воєнних умовах.

Наприкінці минулого року тут запрацював банк грудного донорського молока для передчасно народжених і доношених хворих дітей. На початку 2023-го, уперше в історії комунальних перинатальних центрів, у закладі відкрили відділення допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) для лікування безпліддя.

«Попри війну й випробування діти повинні народжуватися в безпеці та в найкращих умовах. Бо саме так народжується наше майбутнє», – сказала перша леді України.

Крім того, президентські подружжя України та Латвії вшанували пам’ять українських захисників, загиблих у російсько-українській війні. Вони поклали квіти на могили військових на Полі почесних поховань Личаківського кладовища.