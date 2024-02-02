Перша леді України разом із першою леді Німеччини відвідали клініку «Шаріте», де лікують евакуйованих українських пацієнтів

У межах візиту до Німеччини перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді ФРН Ельке Бюденбендер відвідали клініку «Шаріте» та провели зустріч із федеральним міністром охорони здоров’я Карлом Лаутербахом і головою правління університетської клініки «Шаріте» Хейо Кремером.

«Високо ціную лідерську роль університетської клініки «Шаріте» та ваше особисте лідерство, професоре Кремер, у розбудові співпраці між нашими країнами у сфері охорони здоров’я. Користуючись присутністю пані Ельке Бюденбендер і пана міністра Карла Лаутербаха, хочу подякувати їм, лікарні та всім залученим урядовцям і партнерам за лідерство в наданні медичної допомоги евакуйованим українським громадянам із важкими опіковими та мінно-вибуховими травмами внаслідок російської військової агресії», – сказала дружина Президента України.

Вона наголосила, що Німеччина – основний партнер України у здійсненні медичної евакуації пацієнтів і прийняла понад 30% усіх вивезених з нашої країни хворих (дорослих і дітей) у межах спільної з Єврокомісією програми «Медевак» – найбільше серед усіх держав, які долучилися до програми. Станом на 31 січня до Німеччини евакуйовано 1044 постраждалих, зокрема 735 військовослужбовців. До ФРН вивезено понад 125 дітей з онкологічними захворюваннями. З 11 квітня 2022 року Німеччина щотижня надає пропозиції про готовність прийняти нових пацієнтів. Крім того, німецький уряд забезпечив механізм повернення евакуйованих хворих після лікування.

Корисним є досвід українсько-німецького медичного партнерства на прикладі мережі SOLOMIYA, започаткованої на базі Університетської клініки «Шаріте». Це проєкт із надання психосоціальної підтримки людям в Україні, який об'єднує 34 клініки в Німеччині та в нашій країні. Метою проєкту є зміцнення психічного здоров'я, надання невідкладної допомоги та допомоги у сфері травматології, а також забезпечення необхідними медикаментами. Ініціативу фінансує Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Разом із першою леді Німеччини Олена Зеленська відвідала структурний підрозділ «Шаріте» – Клініку педіатрії, онкології та гематології.

Перша українська дитина та її батьки прибули сюди 2 березня 2022 року. Нині клініка допомогла розподілити вже 350 дітей з онкодіагнозами у 52 дитячі онкологічні центри по всій Німеччині за програмою Safer Ukraine St. Jude. У самій «Шаріте» зараз лікуються 23 маленькі пацієнти з України. Ці діти або потребували особливо складного лікування, або були в такому стані, що подальшого транспортування потрібно було уникнути будь-що. У «Шаріте» їм проводять трансплантацію, комбіновану хіміоімунотерапію, CAR-T-клітинну терапію. Як заявив на зустрічі Хейо Кремер, незабаром 35 студентів з України навчатимуться в університетській клініці «Шаріте».

Перші леді поспілкувалися з маленькими українськими пацієнтами клініки.

«Разом із ними сподіваємося: вони повернуться здоровими та зміцнілими вже в мирну й безпечну Україну», – сказала Олена Зеленська.

Крім того, під час візиту до Німеччини перша леді України провела зустріч із Президенткою Бундестагу Бербель Бас.

«Передусім хочу подякувати вам особисто, німецькому Бундестагу та всьому німецькому народу за вагому й тверду підтримку України від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Вдячні за ваш візит солідарності в Україну 8 травня 2022 року та вашу особисту послідовну підтримку парламентського виміру діяльності Кримської платформи. Те, що Україна дедалі більше звучить у світі, – велика й справедлива інформаційна перемога», – сказала перша леді.

Олена Зеленська також узяла участь у заході в резиденції Федерального президента Німеччини Bellevue Palace (Берлін) з нагоди Українсько-німецької конференції з питань ментального здоров’я, психосоціальної підтримки та реабілітації, де зустрілася з Президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

«Цього року Німеччина прийматиме важливу конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в червні в Берліні. Сподіваємося на її успішне проведення та вагомий внесок міжнародної спільноти у відбудову України, а отже, інвестицію в наше спільне безпечне майбутнє», – зазначила Олена Зеленська під час зустрічі.