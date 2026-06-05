Перша леді України та представники Естонського центру міжнародного розвитку обговорили реалізацію спільних проєктів на підтримку українських родин

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з командою та керівництвом Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), що бере участь у відбудові нашої країни.

Під час зустрічі обговорили результати співпраці, реалізацію спільних проєктів та перспективи подальшої підтримки українських дітей.

«Наша співпраця з ESTDEV починалася з допомоги одній великій прийомній родині. Сьогодні це вже комплексна підтримка дітей у різних сферах: від безпечного освітнього середовища до психосоціального відновлення та доступу до навчання під час лікування. Саме такі довгострокові партнерства дають змогу не лише реагувати на виклики війни, а й створювати для дітей можливості для розвитку та майбутнього», – зазначила перша леді.

Співпраця Фундації Олени Зеленської та ESTDEV розпочалася у 2023 році з проєкту «Адреса дитинства». У межах власної ініціативи естонська сторона збудувала будинки для чотирьох великих прийомних родин на Житомирщині.

У 2024 році до співпраці додався ще один напрям – психосоціальна підтримка дітей. За фінансування ESTDEV було проведено дві зміни «Голосного кемпу». Завдяки цьому майже 100 дітей, які зазнали травматичного впливу війни, отримали можливість відновлення, психологічної підтримки та перебування в безпечному середовищі.

Цього року ESTDEV підтримав уже три проєкти Фундації Олени Зеленської на загальну суму 500 тисяч євро. Одним із них є відновлення та облаштування укриття в Олевську на Житомирщині. Там будуть передбачені зони для навчання, дозвілля та комфортного перебування дітей під час повітряних тривог.

Також за підтримки ESTDEV цьогоріч відбудуться ще дві зміни «Голосного кемпу». Участь у них візьмуть майже 100 дітей.

Ще одним напрямом співпраці стало розширення освітнього простору Школа Супергероїв у Житомирській обласній дитячій лікарні. Новий простір забезпечить дітям, які проходять тривале лікування, доступ до навчання та психологічної підтримки. Тут облаштують окремі навчальні зони для різних вікових груп і кімнату ментального здоров’я для дітей і батьків.

«Щоб допомагати постійно й системно, не днями – роками, потрібна особлива людяність і стійкість. Вдячна Естонії та нашим партнерам за послідовну підтримку українських дітей!» – сказала Олена Зеленська.