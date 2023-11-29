Перша леді України увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією Financial Times

Перша леді України Олена Зеленська увійшла до щорічного списку найвпливовіших і таких, що надихають, жінок світу «Жінка року – 2023» за версією видання Financial Times.

Як зазначила Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка написала колонку про першу леді України, найбільше в Олені Зеленській її захоплює чесність.

«Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона сказала журналісту: «Ніхто з нас не в порядку». Вона знає, як це – прокинутися й побачити, що на твою батьківщину напав імперіалістичний сусід, не знати, коли й чи побачиш ти своїх близьких наступного разу, як знайти в собі сили боротися за свободу попри все це», – зауважила вона.

Кая Каллас переконана, що перша леді України стала світовим символом стійкості, як і її чоловік.

Очільниця уряду Естонії зауважила, що Олена Зеленська виявляє лідерство у розв’язанні питань психічного здоров'я українців під час війни.

«Її робота, яка проливає світло на страждання й депортацію українських дітей Росією, повертає спогади про мою власну сімейну історію: росіяни депортували мою матір до Сибіру, коли вона була немовлям», – зазначила Кая Каллас.

Разом з Оленою Зеленською до списку 25 найвпливовіших жінок світу від Financial Times увійшли: акторка й продюсерка Марго Роббі, співачка Бейонсе, письменниця Барбара Кінгсолвер, дизайнерка Фібі Філон, письменниця Лола Шонейн, акторка та співачка Алія Бхатт, південнокорейський жіночий гурт Aespa, виконувачка обов'язків головного виконавчого директора OpenAI Міра Мураті, президентка й головна виконавча директорка Suntory Beverage and Food Макікі Оно, генеральна директорка Air Protein Ліза Дайсон, генеральна директорка UPS Керол Томе, міністерка фінансів Швейцарії Карін Келлер-Саттер, директорка зі сталого розвитку Kering Марі-Клер Даве, міністерка навколишнього середовища Бразилії Марина Сілва, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральна директорка General Motors Мері Барра, генеральна директорка Ernst & Young LLP Джанет Транкейл, активістка Наргес Мохаммаді, американська тенісистка Коко Гауф, іспанська футболістка Дженні Ермосо, юристка й дипломатка Елізабет Марума Мрема, інформаторка Чень Чіен-Джоу, угорська біохімікиня Каталін Каріко.