Перша леді України в Сербії взяла участь у Конференції з ментального здоров’я

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Белграда (Сербія) відкрила Конференцію з ментального здоров’я.

«На кожному Саміті перших леді та джентльменів ми порушуємо тему, важливу для всього світу. І минулої осені на третьому Саміті в Києві такою темою стало ментальне здоров’я. Адже хоч би в яких країнах ми жили, наш ментальний стан дуже взаємопов’язаний і взаємозалежний. Можна сказати, ментальне здоров’я, як екологія, як чистота води чи повітря, не має кордонів. І я рада, що тепер ми продовжуємо цю тему тут, у Белграді», – сказала вона.

Олена Зеленська, а також керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів Оксана Збітнєва, директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету Олег Романчук, експерти з ментального здоров’я із Сербії та ЮНІСЕФ узяли участь у панельних дискусіях «Психічне здоров’я дітей та підлітків – інвестиції в наше майбутнє» та «Психічне здоров’я в постконфліктному середовищі».

Дружина Президента розповіла про Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», покликану подолати стрес, який спричиняє війна. За даними МОЗ, його відчувають 77% українців.

«Агресія Росії цілить в українців не тільки зброєю, а й хворобами. І зауважу: якщо здається, що ця проблема стосується лише України, то це здається. Ми з’ясували це торік, під час дослідження до Саміту перших леді та джентльменів. Жителі 11 країн називають тривогу через війну однією з найбільших», – зазначила Олена Зеленська.

Вона нагадала слова організаторки Конференції, першої леді Сербії Тамари Вучич: «Ніщо не може подолати об'єднаних людей».

«Вона адресувала їх українцям, які об’єдналися проти ворога. Я ж хочу адресувати їх вам, учасникам сьогоднішнього зібрання. Якщо ми об’єднаємо наш досвід, то зможемо гідно здолати виклики у сфері ментального здоров’я», – підсумувала дружина Президента України.