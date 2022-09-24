Перша леді України відвідала Меморіал 9/11 та Український музей у Нью-Йорку, де розповіла про стан українських музейних закладів

У межах візиту до Нью-Йорка з нагоди 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН перша леді України Олена Зеленська відвідала Меморіал 9/11, збудований на місці зруйнованого терористичною атакою 11 вересня 2001 року Всесвітнього торговельного центру.

Президентка Меморіалу Еліс Грінівальд вручила Олені Зеленській символічний подарунок – дерево, що вижило. Це саджанець груші Каллері, яка вціліла на території центру під час теракту.

З 2013 року Меморіал дарує такі саджанці громадам, які пережили трагедії та вистояли. Раніше деревця отримали норвезькі громади Осло та Утея, грецьке місто Марафон і Багамські острови, спустошені ураганом.

«Сьогодні це Україна, яку спустошує російська орда. Україна, у деокупованих містах якої знаходять братські могили із сотнями закатованих. До дерева, що вижило, приходять американці, які втратили близьких у тому страшному теракті. У травні дерево підсвічували синьо-жовтими кольорами – на знак солідарності з народом України. Цю солідарність і підтримку я відчуваю протягом поїздки щомиті. І впевнена, що українське деревце пустить міцне коріння й зацвіте у звільненій країні», – зазначила Олена Зеленська.

В Українському музеї у Нью-Йорку перша леді взяла участь у дискусії «Збереження української культури під час війни». Олена Зеленська розповіла про стан українських пам’яток в умовах російської агресії.

«За півроку маємо понад 500 пошкоджених чи зруйнованих об’єктів культурної спадщини. Це музеї, історичні будівлі, храми. Усе, що будували й створювали покоління українців. Для мене як для першої леді моєї країни та громадянки України відповідь однозначна: це війна проти нашої ідентичності. Російські окупанти визнали нашу державу, історію та культуру своїми ворогами. Це війна проти української культури – минулої, сучасної та майбутньої. Отже, у цієї війни є ще й культурний фронт. І я прошу вас, шановні колеги, бути на ньому разом із нами, так само як вільний світ зараз із нами на воєнному фронті», – закликала Олена Зеленська.

Дружина Президента оголосила старт глобальної доброчинної ініціативи, покликаної допомогти Україні зібрати кошти на відбудову зруйнованих закладів культури.

Першим відновлюватимуть Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди в селі Сковородинівка неподалік Харкова, зруйнований російськими обстрілами у травні 2022 року.

Крім того, в Українському музеї в Нью-Йорку за участю Олени Зеленської відбулося погашення марки «Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди». Її випустила Укрпошта з нагоди ювілею філософа (це свято, за рішенням ЮНЕСКО, відзначається в усьому світі). Одночасно спецпогашення відбулося й біля музею Сковороди на Харківщині. Очікується, що частина коштів від продажу марки буде спрямована до фонду відновлення музею.

У третій день візиту до Нью-Йорка Олена Зеленська також зустрілася з професором Г’ю Герром – очільником MIT Media Lab’s Biomechatronics group при Массачусетскому технологічному інституті. Група є провідним світовим розробником високотехнологічних роботичних протезів для людей, які втратили кінцівки. Її винаходами користується і сам професор, який втратив ноги 30 років тому під час гірського сходження.

Перша леді України обговорила з Г’ю Герром можливість такого протезування для українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії. Олена Зеленська закликала науковця до обміну досвідом з українськими лікарями та запросила його до України.

«Україна долає глибоку травму та шок. Приклади того, як люди пережили найгірші події в житті, як ці події стали для них початком власного розвитку та розвитку технологій, дають сили рухатися далі. Публічна промова та зустріч із ветеранами й цивільними буде неймовірною можливістю підтримати дух і посилити опір українців у цій війні», – резюмувала вона.

Крім того, Олена Зеленська провела зустріч з генеральним директором Метрополітен-опера Пітером Гелбом і його дружиною, диригенткою Кері-Лінн Вілсон.

З початку російської агресії театр підтримав нашу країну. 1 березня перед вечірньою виставою хор та оркестр Метрополітен-опера виконали гімн України. У березні театр офіційно заявив про припинення контрактів та виведення з постановок російської оперної співачки Ганни Нетребко, яка відмовилася публічно засудити агресію РФ. Її партії надалі виконувала українка Людмила Монастирська.

Крім того, дружина гендиректора Метрополітен-опера створила Ukrainian Freedom Orchestra, що став потужним голосом українських митців. З 28 липня до 20 серпня колектив дав 13 концертів на знакових майданчиках світу. Фінансову підтримку проекту забезпечила, зокрема, особиста робота Пітера Гелба з фандрейзингу.

Олена Зеленська подякувала подружжю за підтримку.

«Україна надзвичайно цінує вашу солідарність», – запевнила вона.

Перша леді обговорила продовження життя Ukrainian Freedom Orchestra, та розвиток проекти в новому році.

Під час зустрічі також було обговорено декілька спільних з Метрополітен-опера проектів: «Це замовлення й написання опери. Така наша спільна ініціатива щодо відбору композиторів та замовлення оперного твору може стати одним з унікальних прецедентів в оперному світі. Пропонуємо також започаткувати регулярну програму стажувань для українських фахівців з оперної сфери – менеджерів, програмних директорів, художників із декорацій та костюмів, працівників технічних служб. Це стане важливим внеском у розвиток сучасного оперного театру в Україні».