Перша леді України відвідала нові укриття у школах і садочках Чернігівщини, які облаштувала Фундація Олени Зеленської

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідала чотири відновлені та облаштовані укриття у школах і садочках Чернігівщини, а також Школу Супергероїв.

Загалом завдяки підтримці Фундації в області функціонують уже десять укриттів. Чернігівщина з перших днів повномасштабного російського вторгнення перебуває під масованими обстрілами, деякі громади у 2022 році пережили російську окупацію.

«Під час війни укриття не вибір, а єдина можливість для очного навчання та розвитку. Сьогодні, коли сирена часто замінює дзвоник, діти мають право залишатися учнями, а не тільки свідками війни. Кожен безпечний та облаштований простір дає їм шанс на навчання, розвиток, спілкування з друзями та відчуття нормального життя», – зазначила дружина Президента.

Фундація Олени Зеленської відновлює та облаштовує укриття в межах напряму забезпечення для дітей доступу до освіти та розвитку. В укриттях передбачені зони для навчання, відпочинку та ігор. Об’єкти повністю безбар’єрні: вхід обладнаний спеціальним механізмом для заїзду на кріслах колісних. У дитячих садочках створюють окремі кімнати з ліжками для відпочинку.

«Кожне відновлене укриття у прифронтових регіонах стає запорукою того, що навчальний рік може бути, і в безпечних умовах. Саме завдяки партнерам ми облаштовуємо укриття там, де діти потребують цього найбільше», – наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Загалом в Україні функціонують уже 30 укриттів, відновлення та облаштування яких профінансувала Фундація. Ними користуються 13 тис. дітей на Полтавщині, Чернігівщині, Миколаївщині, Дніпровщині, Одещині, Сумщині та в Запоріжжі. Чотири укриття, які відвідали на Чернігівщині, вдалося відремонтувати й облаштувати за підтримки уряду Аландських островів, латвійського фонду Ziedot.lv та Bosch Group.

До візиту долучилися представники дипломатичного корпусу: Посол Латвійської Республіки в Україні Андрейс Пілдеговічс, тимчасова повірена у справах Посольства Фінляндії в Україні, заступниця голови місії Мер’я Лахтінен і тимчасовий повірений у справах Посольства Португалії в Україні, заступник голови місії Педро Форбс Лемос.

Крім того, перша леді відвідала Школу Супергероїв у Чернігові, яка відучора повноцінно запрацювала. Її створення профінансувала Фундація Олени Зеленської за підтримки португальського Інституту Камоенса. Освітній простір працює на базі обласної дитячої лікарні. Упродовж цього року, поки тривав ремонт, тут провели заняття для близько 400 дітей. В осередку є три класи – для учнів початкової, середньої та старшої школи, а також кабінет ментального здоров’я та окрема зона для занять із дошкільнятами.