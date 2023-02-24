Перша леді України зустрілася з міністром культури Франції

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Києві з міністром культури Франції Римою Абдул-Малак і делегацією французьких митців.

Міністр відвідала Київ напередодні річниці російського вторгнення. Мета візиту – побачити наслідки повномасштабної російської агресії, досягти домовленостей щодо реалізації конкретних проектів та заходів із надання допомоги Україні та сприяння популяризації нашої країни за кордоном.

Рима Абдул-Малак ініціювала передачу бібліотекам в Україні книжок для дітей і дорослих у межах проекту з підтримки української книговидавничої та бібліотечної справи протягом 2023–2024 років. Книги французьких авторів, перекладені українською, було відібрано та придбано Французьким інститутом в Україні. Проект передбачає продовження закупівлі книжкових видань та можливе створення аудіокниг українською мовою.

Олена Зеленська подякувала міністру за візит і цю ініціативу.

«Вона є логічним дзеркальним продовженням моєї ініціативи щодо створення поличок з українською літературою в бібліотеках світу. Тепер ваш проект дає змогу створювати полички з перекладами французької літератури (як класичної, так і сучасної) і, відповідно, ближче знайомити українських читачів із французькою культурою», – сказала перша леді України.

Вона відзначила необхідність постійного привернення уваги світу до нищення Росією української культурної спадщини, до злочинів проти українських музеїв, бібліотек, пам’яток і діячів культури.

«Зараз наше Міністерство культури та інформаційної політики докладає зусиль для створення цифрових реєстрів культурної спадщини – як нерухомих об’єктів, так і музейних фондів. Проект покликаний не лише зробити видимою всю українську спадщину, а й запобігти незаконному обігу викрадених з України культурних цінностей – як із музеїв, так і з археологічних об’єктів», – розповіла Олена Зеленська.

Вона подякувала за створення Європейського фонду солідарності з українським кіно (European Solidarity Fund for Ukrainian Films, ESFUF).

Сторони також продовжили обговорення проекту Ukraine. Out of Blackout, розпочате під час візиту Олени Зеленської до Франції торік. Ініціатива покликана відкрити мистецьку спадщину України як важливу цінність європейської культурної спільноти. Заплановано, що реалізація проекту розпочнеться зі столиці Франції.