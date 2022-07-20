Перша леді України зустрілася з першою леді США у Вашингтоні

У межах візиту до США перша леді України Олена Зеленська провела зустріч з першою леді Сполучених Штатів Америки Джилл Байден у Білому домі. Дружину Глави Української держави зустріли на ґанку Білого дому також Президент США Джозеф Байден та віце-президент Камала Гарріс.

Під час заходу було обговорено Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, реалізація якої стартувала в Україні. Для її втілення потрібні експертні консультації іноземних, зокрема американських, фахівців із подолання наслідків травматичних ситуацій, спричинених війною.

Перші леді України та США приділили значну увагу низці гуманітарних проектів, метою яких є полегшення страждань людей, що потерпають від війни. Зокрема, йшлося про лікування українських дітей у США та їх протезування в американських клініках, а також низку освітніх ініціатив та допомогу тимчасовим вимушеним внутрішнім переселенцям.

Перша леді України також провела зустріч з Даґласом Емгоффом – першим в історії другим джентльменом США, чоловіком віце-президента країни Камали Гарріс.

Зустріч відбулася в розширеному форматі. На ній також були присутні: Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, головний лікар Сполучених Штатів Вівек Мерті, заступник Держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, перший заступник адміністратора USAID Ізабель Коулман, старший директор Ради національної безпеки США з питань Європи Аманда Слоат.

Олена Зеленська наголосила, що хоч це й незвично звучить від першої леді, але найголовнішим сьогодні є постачання Сполученими Штатами Україні потужної високоточної зброї, яка допоможе нам захистити дітей і цивільних та пришвидшити перемогу у війні.

Дружина Президента також розповіла про проект «Книга катів українського народу», у межах якого збирають підтверджені дані щодо воєнних злочинців із російської армії. Вона подякувала за значні зусилля США в Організації Об’єднаних Націй не лише щодо засудження Росії, а й її ізоляції та позбавлення місця в Раді ООН з прав людини та закликала й надалі посилювати санкції та визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Крім того, у другий день візиту Олена Зеленська провела ланч із впливовими американськими жінками. У ньому, зокрема, взяли участь: Марсі Каптур – конгресвумен, співголова Українського кокусу в Конгресі; Робін Данніган – заступниця помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії; доктор Бет ван Скак – Посол з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США; Посол Мелан Вервір – виконавча директорка Інституту з питань жінок, миру та безпеки Джорджтаунського університету; доктор Аліна Полякова – президентка та виконавча директорка аналітичного центру «Центр аналізу європейської політики (СЕРА)»; доктор Евелін Фаркас – президентка та виконавча директорка Інституту Маккейна з міжнародного лідерства; Маргарет Бреннан – журналістка телеканалу CBS.

«Поняття «сильна жінка» в Україні й Америці однакове: жінка бере на себе відповідальність та ухвалює рішення у найскладніших ситуаціях. Розповіла американським power women, серед яких – дипломатки й сенаторки, про сильних українських жінок. Такою нині є кожна з нас. Про тих, які воюють у лавах ЗСУ, які ходять на роботу під обстрілами, які починають все спочатку на новому місці заради дітей. У нас ціла країна power women!» – зазначила Олена Зеленська під час зустрічі.

Перша леді мала честь отримати в Меморіалі жертвам комунізму у Вашингтоні премію Dissident Human Rights Award, присуджену всьому українському народові. Це освітня, дослідницька та правозахисна неприбуткова організація, створена в 1993 році одноголосним рішенням Конгресу. З 2015 року премія Dissident Human Rights Award присуджується активістам і дисидентам – представникам поневолених народів за їхню хоробрість у відстоюванні прав людини та свободи.

Цьогоріч уперше нею відзначили не конкретну людину, а весь народ України за «мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни Росії».

«Хоч Меморіал присвячений жертвам злочинів комунізму, варто пам’ятати, що комунізм – це лише одне з облич тоталітаризму. Система, яка атакує вас, може називатися як завгодно, але ми легко впізнаємо тоталітаризм за його головними ознаками – агресією, насильством, повним знеціненням людського життя. Це саме те, з чим в особі сьогоднішньої Росії має справу Україна», – зазначила дружина Президента, приймаючи нагороду.

Вона наголосила, що зараз Україна бореться з новим тоталітаризмом не тільки за себе, а й за весь світ.