Перша леді України зустрілася з Президентом ОАЕ

Перша леді України Олена Зеленська перебуває з візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона прибула до ОАЕ на запрошення форуму Forbes 30/50, який триватиме в Абу-Дабі 7–10 березня з нагоди Міжнародного жіночого дня.

У перший день візиту Олена Зеленська провела зустріч із Президентом ОАЕ, правителем емірату Абу-Дабі шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Перша леді подякувала шейху та Об’єднаним Арабським Еміратам за підтримку важливих для України резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та гуманітарну допомогу українському народові.

«Сьогодні, під час зустрічі з Президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном мала нагоду особисто подякувати йому та народові Еміратів за надзвичайно важливу й цінну гуманітарну допомогу, надану українцям у важкі часи відбиття російської агресії», – розповіла Олена Зеленська.

Вона презентувала Президентові ОАЕ проект своєї Фундації щодо будівництва безпечних окремих помешкань для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) в Україні, які втратили житло внаслідок російської агресії. Нині розроблено проект типового будинку з бомбосховищем та автономним опаленням.

«Була рада почути, що ОАЕ долучаться до нашої ініціативи», – зазначила перша леді.

У межах візиту Олена Зеленська також відвідала Національну бібліотеку та архів ОАЕ, який входить до десятки найтехнологічніших у світі.

Олена Зеленська передала бібліотеці літературу в межах свого проекту «Українська книжкова поличка». Такі полички вже з’явились у понад 20 країнах, зокрема в Австрії, Естонії, Латвії, Литві, Нідерландах, Словаччині, Туреччині, Чехії, Греції, Франції. Проект покликаний розширювати обізнаність світу з українською літературою, історією, культурою шляхом передачі сучасних українських видань місцевим бібліотекам.

Крім того, Олена Зеленська побувала в міжрелігійному комплексі «Дім родини Авраама», який відкрився в Абу-Дабі 1 березня. В одному просторі тут поєднані християнська церква, мусульманська мечеть та юдейська синагога. Свою назву комплекс отримав від біблійного Авраама, на вчення якого спираються основні світові релігії – християнство, іслам та юдаїзм. Комплекс покликаний втілити положення документа «Людське братство заради миру й співіснування в усьому світі» (відомий як Абудабійська декларація), що був підписаний у 2019 р. Папою Римським Франциском та імамом ісламського університету Аль-Азхар Ахмадом Таїбом. Мета документа – мирне співіснування основних світових релігій. Будівництво трьох культових споруд поряд набуло особливого значення після нормалізації стосунків та встановлення дипломатичних відносин між ОАЕ та Ізраїлем у вересні 2020 року.

«Була щиро рада на власні очі побачити це місце, що надихає. Люди можуть мати різні віросповідання, мову, історію та культуру. Але головні цінності – людське життя, милосердя, справедливість – спільні для всіх», – наголосила перша леді.

Дружина Президента також зустрілася з українками в ОАЕ, які об’єдналися в організацію «Українська жіноча ініціатива». Започаткована у 2021 році за підтримки Посольства України, спільнота проводить вебінари й тренінги, інформуючи про культуру країни та працевлаштування, протидію гендерному насильству та захист прав жінок і дітей.

Серед партнерів організації – Посольство України, українська громада в ОАЕ тощо.

«Це і є народна дипломатія, коли країну представляють самі громадяни. Власне, те, що відбувається зараз, коли мільйони українців опинилися за кордоном через війну й несуть із собою свою культуру та мову», – резюмувала перша леді.