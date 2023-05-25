Перша леді України звернулася до учасників Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до учасників Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, на якому наша країна отримала статус почесного гостя.

Варшавський ярмарок – один із найбільших щорічних книжкових форумів у Центральній Європі, який відвідують близько 90 тисяч гостей. У 2023 році він відбувається 25-28 травня в Палаці культури і науки. У заході беруть участь видавництва з Польщі, України, Франції, Іспанії, Німеччини, Бельгії, Великої Британії, Румунії, Норвегії, Індії, а також незалежні білоруські видавці.

У відеозверненні до учасників заходу Олена Зеленська відзначила, що саме зараз Україна й Польща творять історію, про яку згодом напишуть книжки.

«За місяці повномасштабного російського вторгнення ви тепло прийняли й прихистили мільйони наших людей, а сьогодні так само тепло приймаєте наші книги. І це також дуже важливо для нас. Агресор уже знищив 300 бібліотек, перервав роботу десятків наших видавництв. Так само, як борються за право жити наші люди, борються й наші книги. Сьогодні ви побачите на ярмарку 45 видавництв з України, які попри все і далі працюють. І так само й далі працюються українські автори, бо саме книга – краще за ЗМІ – дає змогу висловити все, що відбувається з людьми, які боронять свій дім і близьких», – зазначила перша леді.

Особливими елементами української програми на ярмарку стануть зустрічі з авторами, видавцями з України, а також семінари, літературні дискусії, артистичні заходи. Це дасть змогу представити відвідувачам увесь спектр сучасної української літератури, провести близько 40 літературних зустрічей із понад 30 видатними авторами та авторками. Літературні заходи за участю українських авторів і видавців відбудуться під гаслом «Мільйони мостів». Ця назва уособлює поглиблення зв'язків між Україною та Польщею й продовження роботи над кращим розумінням культур одна одної.

«Колись видатний письменник польського походження Джозеф Конрад, який народився в Україні й працював у Британії, сказав: «Автор пише лише половину книжки, іншу половину пише читач». Отже, бажаю всім читачам і авторам – польським і українським – створити спільну історію перемоги добра над злом», – сказала Олена Зеленська

Українську програму на ярмарку сформовано за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща, Міністерства культури та національної спадщини Польщі, а також Посольства України.