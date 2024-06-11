Перша леді в Берліні провела зустріч із партнерами Фундації Олени Зеленської

На полях міжнародної Конференції з питань відновлення України в Берліні перша леді провела зустріч із закордонними партнерами Фундації Олени Зеленської.

Під час зустрічі з міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі дружина Президента України зазначила, що нині мета Фундації – збільшити кількість зведених будинків для великих прийомних родин щонайменше вдвічі та протягом цього й наступного року спорудити ще 20 осель. Загалом через російську агресію без житла залишилося 60 великих прийомних родин.

Об’єднані Арабські Емірати активно підтримують проєкти Фундації.

«Завдяки вам ми змогли забезпечити ноутбуками для навчання 7,5 тис. школярів із прифронтових і прикордонних громад, а також підтримали медичну інфраструктуру. Передані вами 50 автомобілів швидкої допомоги просто зараз рятують чиїсь життя у прифронтових і деокупованих регіонах, зокрема на Харківщині та Донеччині. Окрема вдячність за допомогу в будівництві 10 будинків для великих прийомних родин у межах нашого проєкту «Адреса дитинства», – сказала Олена Зеленська.