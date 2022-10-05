Перша леді відкрила «Українську книжкову поличку» у Головній бібліотеці Мазовецького воєводства

У межах візиту до Республіки Польща перша леді України Олена Зеленська відкрила «Українську книжкову поличку» у Головній бібліотеці Мазовецького воєводства у Варшаві. Разом з Послом України в Польщі Василем Зваричем вона зустрілася з представниками української громади, активістами й тимчасово переміщеними українськими громадянами.

Завдяки ініціативі Олени Зеленської у книжковому фонді однієї з найбільших і найстаріших публічних бібліотек Польщі з’явилася колекція українських книг як для дорослих, так і для наймолодших читачів. У межах проекту українські видання також передадуть до районних книгозбірень Мазовецького воєводства, діяльність яких координує Головна бібліотека.

«На книжкову поличку стануть дорослі й дитячі видання, які дадуть змогу нашим громадянам читати рідною мовою. А іншим – якнайкраще зрозуміти Україну, українців та познайомитися з нашою історією, філософією, культурою. Власне це і є метою проекту – взаєморозуміння через культуру», – сказала Олена Зеленська.

Книги для проекту доправлено в межах акцій «Українська книжкова поличка», «Українським дітям – українську книгу», «Книжки без кордонів», які реалізуються спільно з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури та інформаційної політики та Українським інститутом книги у співпраці з Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Втілення проекту «Українська книжкова поличка» у Варшаві стало можливим завдяки донорській підтримці партнера – Благодійного фонду «Київська школа економіки». Київська школа економіки надає значну допомогу у розвитку освіти в Україні, а в межах підтримки проекту першої леді закупила комплекти українських книг, що будуть розповсюджені у 26 країнах світу.

Наприкінці зустрічі Олена Зеленська наголосила, що для українських тимчасових переселенців надзвичайно важливо не втрачати зв’язок з батьківщиною та рідною мовою, і саме доступність української літератури у країнах їхнього перебування допоможе в цьому.

Проект «Українська книжкова поличка» під патронатом першої леді був запланований ще до початку російської агресії проти України та передбачає поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу. Нині ініціативу втілено у 18 країнах: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії та Республіці Корея.