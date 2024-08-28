Перша леді взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я у громадах

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?» у громадах.

Серед учасників – управлінці з медичної та соціальної сфер, психологи та психотерапевти, керівники проєктів неурядового сектору, вчителі, лікарі зі 122 територіальних громад 20 областей країни.

Олена Зеленська відзначила успішне запозичення найкращих закордонних практик із надання підтримки в питаннях ментального здоров’я, але водночас – також унікальність української ситуації.

«Хоч хороших методик багато і ми їх активно опановуємо, жодна не може відповісти одразу на всі наші виклики. Бо жодна з прогресивних країн не переживає того, що переживаємо ми. І команда програми зрозуміла: увібравши все найкраще зі світу, програма має бути унікальною, українською», – сказала дружина Президента.

Перша леді приділила окрему увагу суто українській методиці, яку вже вдалося напрацювати в межах ініціативи.

«Вона полягає в тому, щоб рухатися не від діагнозу, а від стану людини. Тобто почати допомагати людині якомога раніше, доки її травматичний досвід не виріс у розлад. Це значить, що подолання проблеми може починатися навіть не в кабінеті психолога чи психотерапевта, а вже в розмові із сімейним лікарем чи з консультантом у Центрі життєстійкості», – зазначила Олена Зеленська.

За словами першої леді, саме для цього зміни мають відбутися і в громадах.

Під час зустрічі учасники відзначили, що вже майже 100 тисяч медиків пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP, у центрах життєстійкості надали 350 тисяч послуг, 209 тисяч педагогів закінчили навчання з уміння розпізнавати зміни стану школярів, 739 роботодавців упровадили політику з підтримки ментального здоров’я.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала Олена Зеленська, здійснює Координаційний центр з психічного здоров’я Кабінету Міністрів за експертної підтримки ВООЗ.