Перша леді взяла участь у відкритті IV форуму «Креативна Україна: Сила стійкості»

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у відкритті IV форуму «Креативна Україна»: Сила стійкості», який розпочався у Києві. Цьогоріч у фокусі форуму – роль креативних індустрій у визвольній війні нашої країни та їхній внесок у перемогу. Захід організовано Міністерством культури та інформаційної політики України. Він триватиме два дні. У форматі діалогу учасники обговорять, як із 24 лютого змінилося ставлення до української культури у світі.

«Нині до всього українського – пильна увага світу. І якщо на початку війни ми ще розмірковували, чи доречні зараз концерти й культурні заходи, то незабаром зрозуміли, що вони обов’язкові. Вони показують, хто ми, що захищаємо, за що воюємо. Нам також було важливо показати: українська культура – частина світової. Тож якщо втратимо ми, втратить і весь світ. До того ж, мені здається, самі українці зараз дивляться на свою культуру інакше. Вони остаточно виліковуються від комплексу меншовартості щодо Росії», – зазначила перша леді.

Дружина Президента розповіла про культурні проекти, якими опікується під час російського вторгнення, зокрема про «Українську книжкову поличку», «Книжки без кордонів» та впровадження україномовних аудіогідів у провідних пам’ятках світу.

Проект «Українська книжкова поличка» був задуманий іще до російського вторгнення. Його ідея – ширше познайомити світ із нашою літературою, філософією, історією через провідні бібліотеки різних країн. Та під час війни він став іще важливішим – книжки, на які полює загарбник, рятують, вони отримують нове життя завдяки новим читачам.

За останні місяці «Українська книжкова поличка» відкрилася в понад 20 країнах.

Значно розширився під час війни й проект із упровадження аудіогідів українською у провідних пам’ятках світу. Нещодавно кількість україномовних аудіоекскурсій сягнула ювілейної позначки – 50 аудіогідів запущено у 32 країнах.

«Ми робимо так, щоб нові й нові країни говорили з українцями рідною мовою. Про це ще один наш проект – «Книжки без кордонів»: у партнерстві з країнами, де є тимчасово переміщені українці, друкуються книги українських авторів за оригінальними макетами наших видавництв. За час існування проекту з березня до жовтня 2022 року так видано й роздано дітям із сімей вимушених переселенців близько 260 тисяч примірників українських книг. Вони стали своєрідним клубом, який поєднує маленьких українців у різних країнах», – розповіла Олена Зеленська.

Учасники форуму також обговорили, як посилити голос української культури у світі.

«Тут є два шляхи: той, яким уже ідемо, державний – усі наші концерти, заходи, підтримка українського за кордоном. І є людський вимір. Українці зараз розкидані по світу, і вони несуть свою культуру, мову, музику, традиції із собою. Наприклад, я завжди наголошую, що українці – амбасадори нашої мови: якщо наші громадяни частіше запитуватимуть аудіогіди українською, вони з’являтимуться. І що ще важливо: коли війна закінчиться нашою перемогою, коли наші люди зможуть повернутися додому, ці знання про нас і нашу культуру залишаться. Зворотної сили цей процес не має. Тож давайте правильно ним скористаємося» – зазначила Олена Зеленська

У межах форуму протягом двох днів креативні підприємці та підприємиці, митці й мисткині, журналісти та журналістки, урядовці з України, Литви та Польщі, народні депутати, експерти й експертки, а також усі небайдужі обговорюватимуть не лише значення креативних індустрій під час війни, а й найближчі перспективи та способи подолання випробувань.