Перша леді взяла участь у засіданні робочої групи щодо Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки

У межах розробки Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською, відбулося перше засідання відповідної міжвідомчої робочої групи. Його провели з метою систематизації та консолідації наявних ресурсів і напрацювань для забезпечення доступу до якісних послуг у сфері психічного здоров’я для всіх, хто їх потребує.

До заходу долучилася дружина Президента України, а також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, міністерств та відомств, громадських організацій.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, нині психологічної допомоги потребують не менш як 60% українців. Національна програма має на меті допомогти громадянам подолати стрес, пов'язаний з війною, та наслідки пережитих травматичних подій, запобігти розвитку психічних розладів.

«Російська агресія забирає життя, калічить фізично та психологічно, змушує українців залишати домівки, розлучає сім’ї, краде дитинство. Люди опиняються в окупації, потрапляють у полон, зазнають катувань, втрачають рідних – часто на власних очах. Ми навіть не уявляємо, яка кількість громадян зазнала гендерного насильства. За три місяці війни українці, на жаль, пережили те, що здавалося неможливим у цивілізованому світі. У серці Європи. І в XXI столітті», – зазначила у виступі перша леді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що держава має допомогти українським військовим, які повертатимуться з фронту, адаптуватися до мирного життя, а також тим, хто втратив близьких, пережив полон, окупацію, насильство; підтримати дітей, людей старшого віку.

«Створення та впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки має стати відповіддю на ті виклики, які стоять перед нами. Необхідно зробити доступними послуги щодо психічного здоров’я для всіх, хто їх потребує або потребуватиме в майбутньому. Потрібно допомогти людям подолати стрес і запобігти розвитку психічних порушень», – зазначив очільник уряду.

За даними МОЗ, психологічні наслідки війни (посттравматичний стресовий розлад, ПТСР) позначатимуться на психічному стані українців щонайменше сім-десять років. Це загрожує збільшенням кількості психічних порушень, зокрема в дітей, випадків алкогольної залежності та залежності від психоактивних речовин, проблем у сім’ях, розлучень, а також економічними втратами через зростання числа громадян, які не зможуть повноцінно працювати.

«З кожним днем кількість людей, які відчуватимуть наслідки для свого психічного здоров’я, зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко пережити перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я. Перебуваючи в осередку подій, люди зазнають безпосередніх психічних травм, стаючи свідками насильства. Ті, хто покинув країну чи переїхав до більш безпечних регіонів, не здатні повністю дистанціюватися від подій, що стосуються близьких людей чи рідних домівок», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Учасники робочої групи наголосили, що вже зараз потрібно приділяти значну увагу питанню психологічної допомоги та реабілітації.

«Сьогодні є багато ініціатив, спрямованих на підтримку ментального здоров'я українців в умовах війни: психологи надають безкоштовні консультації, публікують поради та рекомендації, створюються спеціальні цифрові платформи. Велика робота проведена, починаючи з 2014 року. Це дуже важливо, і я хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї діяльності. Зараз потрібно провести аудит усього, що вже зроблено, консолідувати й синхронізувати всі наявні ресурси та можливості – держави, волонтерів, громадського сектору, бізнесів, залучити зацікавлених фахівців. Це допоможе уникнути розпорошення, коли багато всього, але це не гарантуватиме отримання саме тієї допомоги, якої людина потребує», – наголосила Олена Зеленська.

Учасники робочої групи узгодили план дій із впровадження програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Зокрема, передбачається:

проведення експертного аудиту із залученням фахівців ВООЗ, на основі якого буде розроблена модель системи надання допомоги;

напрацювання покрокового плану реалізації моделі після її обговорення з широким колом представників професійної спільноти, експертів, лідерів громадської думки;

побудова системи навчання, сертифікації, моніторингу якості підготовки психологів, психотерапевтів, лікарів-психологів, які працюють у системі більшості міністерств;

навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, освітян швидких методик психологічної підтримки;

створення реєстру фахівців і методик, систематизація даних, розробка моделі перенавчання й перепідготовки кадрів, системи їх залучення.

Також заплановане проведення комунікаційної кампанії, спрямованої на формування культури піклування про ментальне здоров'я та інформування суспільства.

«Кожна людина в країні має розуміти: якщо болить горло, вона знає куди йти, а якщо почуваєшся невпевнено, втратив спокій, живеш у постійній напрузі – маєш знати, де тобі можуть надати кваліфіковану підтримку», – наголосила Олена Зеленська.

Вона відзначила, що в межах підготовки Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки вже проведено велику роботу на міжнародному рівні. Зокрема, залучено підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я. Готовність надати Україні фахівців та методики підтвердили перша леді США Джилл Байден, Польщі – Агата Корнгаузер-Дуда, Ізраїлю – Міхаль Герцог, Королева Бельгії Матильда. Міжнародні контакти щодо цього тривають.

Олена Зеленська закликала учасників робочої групи до якнайшвидших дій: «Проблема є просто зараз. Тут немає жодного «зарано». Треба вже. Цю перемогу – над ПТСР – ми маємо й можемо здобувати вже зараз, навіть не чекаючи перемоги на полі бою».