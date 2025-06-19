Перша навчальна програма високого рівня для подружжів лідерів держав із дипломатії, протоколу та геополітики відбулася у Відні

У Відні для перших леді та джентльменів провели навчальну програму високого рівня з дипломатії та міжнародних відносин «М’яка сила та геополітика». Її організувала глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів з ініціативи дружин президентів України та Австрії в партнерстві з Дипломатичною академією австрійської столиці.

У заході взяли участь перші леді: України – Олена Зеленська, Австрії – Доріс Шмідауер, Албанії – Арманда Бегай, Естонії – Сір’є Каріс, Гватемали – Лукресія Пейнадо, Сербії – Тамара Вучич, Фінляндії – Сюзанн Іннес-Стубб, перший джентльмен Словенії Алеш Мусар та дружина Премʼєр-міністра Вірменії Анна Акопян.

Програма складалася з чотирьох тематичних сесій, присвячених сучасному публічному та дипломатичному лідерству. Учасники обговорили роль м’якої сили й публічної дипломатії, практичне значення міжнародного протоколу, актуальні геополітичні виклики та участь жінок у питаннях миру й безпеки.

Програму проводили експерти, дипломати, науковці та представники міжнародних організацій. Серед спікерів сесій були:

директор Дипломатичної академії Відня Посол Еміль Брікс;

директор із брендингу британської компанії Brand Finance Конрад Ягодзінський;

Барбара Цендер і Даніель Сенн з International Courtesy Competence Ltd;

колишня Президентка Словаччини Зузана Чапутова;

голова Австрійської асоціації політичних наук доктор Роберт Шютт;

спеціалістка відділу міжнародного кризового менеджменту Федерального міністерства оборони Австрії Меліса Муджанаї;

старша програмна менеджерка з освіти в стилі миру в Австрійському центрі миру, директорка Літньої академії ОБСЄ Урсула Гамауф-Еберхардт.

Під час заходу учасники обговорили інструменти, які допомагають зміцнювати гуманітарні ініціативи їхніх країн, налагоджувати міжнародну співпрацю та брати участь у подоланні глобальних проблем шляхом партнерства та обміну досвідом.

Мета навчальної програми високого рівня з дипломатії та міжнародних відносин – посилити спроможність перших леді та джентльменів і покращити їхні практичні навички в публічній дипломатії, міжнародних відносинах та роль гендеру в геополітиці.