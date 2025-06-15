Перші леді України та Австрії обговорили напрями підтримки українців

У Відні перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді Австрії Доріс Шмідауер, ознайомилася з упровадженням безбар’єрності та взяла участь у відкритті ще одного україномовного аудіогіда.

«Вдячні країні за всю її підтримку, зокрема за те, що вже четвертий рік приймає на оздоровлення та реабілітацію українську молодь», – сказала дружина Президента.

За її словами, цей візит до Австрії ще більше розширить співпрацю між країнами.

«Рада можливості ознайомитися з досвідом Австрії та побачити найкращі практики у сфері підтримки людей з інвалідністю», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська відвідала інфоцентр U2/U5, який демонструє інтеграцію інклюзивності в міську транспортну інфраструктуру, та Віденський денний центр для літніх людей та людей з інвалідністю.

«Австрійський досвід безбарʼєрного пересування важливий для нашого Міністерства розвитку громад і територій, яке якраз упроваджує проєкт «Рух без барʼєрів». Підтримане проживання втілює нині в Україні Міністерство соціальної політики. Дякую Австрії за натхнення та інформацію для вивчення, щоб створювати для українців найкращі умови», – сказала дружина Президента.

Перша леді також узяла участь у відкритті вже сьомого в Австрії та 103-го у світі українського аудіогіда. Він зʼявився в Музеї Леопольда у Відні.

«В час, коли Росія нищить наші музеї, поширення української мови в пам’ятках світу – форма культурного спротиву російській агресії, протистояння знищенню нашої ідентичності», – наголосила Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента поспілкувалася з українською громадою міста.

«Проєкт аудіогідів створюємо також як підтримку для українців за кордоном, щоб наші люди ніде не почувалися чужими. І щоб полегшити їм знайомство з новими країнами та культурами», – зазначила перша леді.