Перші родини придбали житло за програмою «Доступна іпотека 7%», яку ініціював Президент України

Президент України Володимир Зеленський привітав дві родини, які сьогодні першими підписали договори іпотеки з банками в межах Державної програми «Доступна іпотека 7%».

Це сім'я Сергія та Валерії Лапченків, які чекають на поповнення, та Максима й Наталії Максимюків, які виховують 4-річного сина Марата. Обидві родини з Херсонщини, але вже тривалий час проживають у столиці.

Підписання відбулося на майданчику Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя» у Києві.

«Будемо працювати над тим, щоб кредити на житло під 7% були дійсно доступними для всіх в Україні. Особливо для молодих родин, які лише стають на ноги й потребують підтримки», – сказав Глава держави під час спілкування із сім'ями.

Володимир Зеленський поцікавився, які райони родини обрали для купівлі житла, чи задоволені умовами програми. Президент також побажав їм тепла та затишку у нових оселях, щастя та добробуту.

Сергій Лапченко розповів, що вони з дружиною уклали договір з державним «Укргазбанком» і цілком задоволені запропонованими умовами. Він також зазначив, що, зважаючи на очікування малюка, поява такої програми стала у великій пригоді, адже тепер його родина має змогу придбати житло.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, вітаючи перших учасників програми доступної іпотеки, закликав громадян сміливіше користуватися її перевагами.

«Звертайтеся в банки – список банків і агентів можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Ви можете чітко зрозуміти ті кроки, які вам потрібні для отримання кредиту. Все дуже просто, дуже зрозуміло, тому ті, хто хоче покращити свої житлові умови, вже зараз можуть це зробити», – сказав Сергій Марченко.

Міністр також подякував фахівцям, які підготували відповідну нормативну базу для запуску програми «Доступна іпотека 7%», банкам, які погодилися реалізовувати цей проект, а також громадянам – власникам нових квартир, які стали першими учасниками цієї програми.

Представники банків зі свого боку відзначили досить швидкий старт програми – від ідеї до початку реалізації минуло лише два місяці. Вони висловили сподівання, що програма сприятиме розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні так, як він працює у Європі та світі, що своєю чергою стимулюватиме розвиток будівництва в країні та економіки в цілому.

За умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.