Перший в Україні Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес запрацював у Харкові

У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу Національний проект із розвитку підприємництва Дія.Бізнес офіційно відкрив свій перший Центр підтримки підприємців разом з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в Харкові.

«Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової «подушки». А саме бізнес – це робочі місця та податки», – наголосив Глава держави.

Під час відкриття Центру підтримки підприємців Дія.Бізнес віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив: «Наша мрія – щоб такі центри підтримки підприємців були по всій країні. Ми будемо робити все, щоб підприємництво стало національною ідеєю».

За його словами, до кінця 2020 року Мінцифри планує відкрити в різних куточках України ще два такі центри.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер запросив бізнесменів до Центру підтримки підприємців.

«Мені дуже приємно, що перший офіс такої потужної платформи відкривається саме в Харкові. Мені дуже приємно, що саме наші бізнесмени відчують цифрову трансформацію», – заявив він.

Починаючи з 2 липня, кожен підприємець зможе отримати в Центрі фахові консультації щодо пошуку та валідації бізнес-ідеї, створення бізнес-плану, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, доступу до фінансів, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки, фандрейзингу тощо.

Також підприємці зможуть навчатися за системними освітніми програмами та відвідувати воркшопи, майстер-класи, використовувати поп-ап-локацію для тестування власного продукту.

Центр підтримки підприємців у Харкові розташований за адресою: вул. Сумська, 65. Реалізація проекту стала можливою завдяки підтримці міжнародних компаній Visa та «ХУАВЕЙ Україна». Регіональний партнер — Офіс реформ Харкова.

Нагадаємо, 28 травня цього року на порталі Дія.Бізнес з’явилася можливість безкоштовних онлайн-консультацій підприємців за допомогою сервісів відеозв’язку.