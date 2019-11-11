Перший заступник керівника Офісу Президента представив новопризначеного голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов за дорученням Глави держави представив громаді Кіровоградщини новопризначеного голову обласної держаної адміністрації Андрія Балоня.

Указ про призначення Андрія Балоня Президент України Володимир Зеленський підписав 8 листопада.

Сергій Трофімов вручив голові Кіровоградської облдержадміністрації службове посвідчення та побажав успіхів на новій посаді.

Він закликав громаду й депутатів обласної ради підтримати Андрія Балоня та продемонструвати злагоджену командну роботу на благо Кіровоградщини.

Андрій Балонь подякував Главі держави та його команді за довіру. «Хочу запевнити вас, що повною мірою розумію, які виклики стоять переді мною та моєю командою задля того, щоб Кіровоградщина звучала по-інакшому, звучала по-новому, як того вимагає час. Розумію й те, що самому мені не впоратися, тому я готовий до широкої публічної комунікації з вами», – наголосив очільник облдержадміністрації.

Андрій Балонь підкреслив, що разом з командою продовжуватиме в регіоні важливі реформи, які розпочали Президент і уряд в усіх сферах суспільного життя. Керівник облдержадміністрації також повідомив, що особливу увагу приділятиме створенню нових робочих місць, поліпшенню інвестиційної привабливості регіону та підвищенню рівня заробітної плати в області.

Довідка. Андрій Балонь народився 1982 року. У 2003-му закінчив Національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство», у 2017 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси і кредит». Кандидат юридичних наук. У 2003-2015 рр. працював на різних посадах у структурі Міністерства внутрішніх справ України. З 2017 до 2019 року був заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Займався підприємницькою діяльністю.