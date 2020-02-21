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Перший заступник керівника Офісу Президента представив новопризначеного очільника Сумської ОДА

11 березня 2020 року - 17:04

Перший заступник керівника Офісу Президента представив новопризначеного очільника Сумської ОДА

За дорученням Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив громаді Сумщини нового очільника обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Відповідний указ Глава держави підписав 11 березня 2020 року.

Сергій Трофімов вручив новому голові Сумської ОДА службове посвідчення та побажав успішної роботи на посаді.

Він окреслив пріоритетні завдання, які стоять перед Романом Грищенком. Зокрема, ремонт доріг в області, забезпечення інвестиційної привабливості тощо.

Зі свого боку новопризначений голова Сумської облдержадміністрації подякував Президенту та його команді за високу довіру й відзначив велику відповідальність, покладену на того, хто обіймає цю посаду.

Роман Грищенко наголосив, що продовжуватиме в Сумській області життєво важливі реформи. Особливу увагу приділятиме питанню ремонту доріг, реалізації інвестиційних проектів та впровадженню другого етапу медичної реформи.

 

Довідка. Роман Грищенко народився 1982 року в с. Катеринка Первомайського району Миколаївської області. У 2005-му закінчив Національну юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого в Харкові за спеціальністю «Правознавство». Кандидат юридичних наук. Офіцер військового управління тактичного рівня. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. З 2005 по 2007 рік працював слідчим військової прокуратури Миколаївського гарнізону Південного регіону України в Миколаєві. У 2010-2019 роках працював у органах військової прокуратури Миколаївського, Кіровоградського, Криворізького, Київського та Харківського гарнізонів.

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