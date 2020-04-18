Перший заступник керівника Офісу Президента представив Олексія Петрова на посаді голови Закарпатської ОДА

За дорученням Глави держави перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив нового голову Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова.

Представлення відбулося в приміщенні ОДА під час засідання Регіонального штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Закарпатті під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

«Олексій Петров – людина виважена, професійна, має управлінський досвід. Проводить системну роботу щодо виконання поставлених перед ним завдань. Ми йому довіряємо, і він заслуговує на вашу підтримку», – сказав Сергій Трофімов.

Новопризначений очільник Закарпатської області подякував Президенту України Володимиру Зеленському за довіру та запевнив, що готовий до виконання завдань, поставлених перед ним Главою держави та урядом України.

Олексій Петров зазначив, що пріоритетними напрямами в його роботі стануть боротьба з поширенням коронавірусу в області, завершення реформи децентралізації та реалізація державних програм щодо соціально-економічного та культурного розвитку Закарпаття, а також активна розбудова інфраструктурних проектів і створення нових робочих місць у регіоні. Крім того, новий голова Закарпатської облдержадміністрації має намір активно співпрацювати з правоохоронними органами у боротьбі з бандитизмом, нелегальним обігом зброї, наркоторгівлею, хабарництвом, зловживанням бюджетними коштами, контрабандою та зловживаннями у лісовій галузі.

Прем’єр-міністр України привітав новопризначеного очільника області та побажав йому успіхів.

Довідка. Олексій Петров народився 1976 року. Здобув вищу юридичну та економічну освіту, кандидат юридичних наук. Має військове звання генерал-майора. Учасник бойових дій у зоні проведення АТО. У 2018 році отримав звання «Заслужений юрист України». Працював на різних посадах у Службі безпеки України. У серпні 2019 року призначений начальником управління СБУ в Кіровоградській області, де ніс службу до вирішення питання про його призначення головою Закарпатської ОДА.