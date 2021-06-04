Першим кроком на шляху України, Грузії та Молдови до членства в ЄС має стати визнання їхньої європейської перспективи – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що першим кроком на шляху до членства України, Грузії та Молдови в Європейському Союзі має стати визнання європейської перспективи цих держав відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

«Україна істотно просунулася на цьому шляху, вже зафіксувавши підтримку декількох держав. Я також запропонував Президенту Мішелю винести питання європейської перспективи на розгляд Європейської ради», – сказав Володимир Зеленський у заяві для ЗМІ за підсумками зустрічі в Батумі з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, Президентом Молдови Майєю Санду і Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава Української держави наголосив, що три країни вперше зібралися в форматі «Асоційованого тріо», і впевнений, що він стане важливим кроком на шляху до європейської інтеграції України, Грузії та Молдови.

«Ми на найвищому рівні задекларували нашу спільну ціль – це повноправне членство в ЄС. Важливо, що наші країни об’єднує не лише кінцева мета на цьому непростому шляху, але й бажання та готовність подолати цей шлях разом. У тому, що ця мета є абсолютно досяжною, додає впевненості й надихає підтримка Президента Європейської ради Шарля Мішеля та готовність сприяти подальшому зближенню асоційованих партнерів з ЄС», – зауважив він.

Також Володимир Зеленський зазначив, що на зустрічі в Батумі узгодили підходи щодо проведення Саміту Східного партнерства, який має бути амбітним і повною мірою враховувати прагнення «Асоційованого тріо».

«Успіх Східного партнерства залежить від нашої спроможності визначити його стратегічні цілі й посилити його геополітичне значення у Східній Європі. Саме в такому ключі ми будемо працювати над декларацією Саміту, ми готові до сміливих підходів і закликаємо до цього ж наших партнерів у ЄС», – заявив він.