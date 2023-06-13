Першочергове завдання – допомога людям – Олексій Кулеба під час робочої поїздки в Кривий Ріг

За дорученням Президента України Володимира Зеленського заступник керівника Офісу Глави держави Олексій Кулеба відвідав Дніпропетровську область, яка зазнала російського обстрілу.

Зокрема, він побував у Кривому Розі, на місці, де російська ракета влучила у житловий будинок.

«Уночі Росія вбила 11 мирних містян. Ще 36 людей поранені. Люди працювали в нічну зміну на складі з водою, спали у своїх домівках, коли до них прилетіла російська ракета. П’ятиповерховий житловий будинок у центрі міста й склад питної води – це ті об’єкти, які країна-терорист називає «целями спецоперации». Та весь світ сьогодні бачить, що це цілеспрямований геноцид українців. Військових об’єктів і близько немає. Від росіян не можна чекати ані адекватності, ані дотримання міжнародного права», – зазначив Олексій Кулеба.

Разом із начальником Дніпропетровської ОВА та представниками місцевого самоврядування заступник керівника Офісу Президента напрацював план роботи для найшвидшої допомоги постраждалим.

«Першочергові основні завдання для міської та обласної влади – допомога людям, підтримка родин загиблих. Кожен отримає допомогу та компенсації. Родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області та міста», – наголосив Олексій Кулеба.

У межах робочої поїздки заступник керівника Офісу Президента також провів наради з очільниками області й міст щодо безпеки регіону та ліквідації наслідків російських обстрілів.