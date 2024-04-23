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Перспективи інвестування в Україну: Андрій Єрмак зустрівся з делегацією міжнародної групи компаній CRH

23 квітня 2024 року - 21:34

Перспективи інвестування в Україну: Андрій Єрмак зустрівся з делегацією міжнародної групи компаній CRH

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією міжнародної групи компаній CRH, яка є найбільшим виробником будівельних матеріалів у Північній Америці та Європі. Делегацію очолив головний операційний директор групи Ренді Лейк, до її складу увійшли також президент CRH у Європі Пітер Баклі та директор CRH у Південній та Східній Європі Гійом Кавальє.

Андрій Єрмак зазначив, що наша держава готова всіляко сприяти інвестиціям з боку таких потужних глобальних гравців та обговорювати всі необхідні питання з іноземним і вітчизняним бізнесом.

За його словами, сьогодні важливо розуміти, що точно необхідно змінювати для покращення бізнес-клімату. Звичайно, потрібні сильні інституції, і Україна навіть під час війни продовжує реформи, прямує до повноправного членства у Європейському Союзі.

«Зі свого боку – Президента, Офісу, уряду України – готові повністю вас підтримувати. Ми зацікавлені, щоб такі великі інвестори працювали в нашій країні та мали комфортні умови. Дуже важливо, що попри всі обставини, війну ви тут і готові й далі працювати», – наголосив очільник Офісу Глави держави.

Він також висловив подяку всьому американському народові за підтримку України.

«Ми думаємо не лише про сьогодення, а й про майбутнє. Надзвичайно важливо, що наші країни були й залишаються разом. Сполучені Штати – це наш найбільший і стратегічний партнер», – зазначив Андрій Єрмак.

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