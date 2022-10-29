Під час цієї війни армія й народ України показали, що можна не боятися й не сприймати надто серйозно те, що говорить російська пропаганда – Андрій Єрмак на круглому столі Інституту Брукінгса

З часом кількість держав, які підтримують Україну та не довіряють російській пропаганді, зростатиме, але над цим треба працювати. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час онлайн-участі у круглому столі, організованому американським Інститутом Брукінгса.

У заході взяли участь близько 50 науковців, громадських діячів і лідерів думок. Модерувала зустріч віце-президент, директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса Сюзанна Мелоні.

Відповідаючи на запитання учасників щодо труднощів із визнанням Росії державою – спонсором тероризму, Андрій Єрмак наголосив, що РФ – це країна, яка винна у жахливій війні в Україні, яка бомбардує цивільні об’єкти, вбиває мирних людей, зокрема дітей, створює концентраційні табори. Тож вона має бути визнана світом державою – спонсором тероризму.

Керівник Офісу Президента висловив подяку ООН та Генеральному секретарю Організації Антоніу Гутеррішу за лідерство в реалізації зернової ініціативи та інших проектів.

«Іноді важливий рівень особистої комунікації. Бувало, що ми розмовляли двічі-тричі на день, якщо це було необхідно, якщо щось викликало стурбованість – продовольча криза чи звільнення полонених. Звичайно, ми дуже вдячні», – розповів Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави нагадав, що за резолюцію на підтримку територіальної цілісності України проголосувало 143 члени Генеральної Асамблеї ООН.

«І це ще один потужний сигнал того, що спільнота вільного світу має велике майбутнє, тому що має сильну позицію», – зазначив він.

З тими країнами, які ще не визначилися, потрібно працювати наполегливіше, адже іноді позиція уряду змінювалася залежно від настроїв у суспільстві.

«Тому так важливо, щоб люди в усьому світі знали правду про те, що відбувається в Україні. Ми дуже вдячні, що багато журналістів вільних медіа приїжджають в Україну й працюють тут, показують правду», – переконаний Андрій Єрмак.

Він також зауважив, що багато світових лідерів змінювали свою думку, коли відвідували нашу країну й бачили все на власні очі.

«Тому що одна річ – коли ти бачиш щось по телевізору, а абсолютно інша – коли ти особисто відвідуєш Бучу, Ірпінь та інші міста», – зауважив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак висловив переконання, що кількість країн, які підтримують Україну, зростатиме, адже всі адекватні люди прагнуть жити в мирі й не хочуть нової світової війни.

Щодо деяких міжнародних організацій, які досі не зрозуміли, що з початком цієї війни світ змінився і вже не можна жити бюрократією в той час, коли хтось убиває людей, то, на думку Андрія Єрмака, у них немає майбутнього.

Керівник Офісу Президента розповів, що сьогодні на столах у лідерів провідних держав світу лежать рекомендації щодо безпекових гарантій для України, які розробила експертна група під головуванням Андрія Єрмака й колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена.

«Лідери дуже серйозно розглядають цей документ і перспективи України отримати ці безпекові гарантії. Звичайно, це велика робота. Звичайно, необхідний час. Але це абсолютно реально. Ми отримуємо дуже позитивні сигнали від наших партнерів, що можливим першим кроком у цьому напрямі стане надання систем ППО. І коло гарантів складатиметься з країн, які виготовляють такі засоби», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також розповів про роботу в напрямі посилення санкційного тиску на Росію. Коли почала діяльність Міжнародна група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють Андрій Єрмак і екс-радник Президента США з питань національної безпеки, Посол Майкл Макфол, стало зрозуміло, що попри гарні назви на практиці дія санкцій доволі обмежена.

«Наприклад, було питання санкцій проти представників найближчого оточення Президента Росії, але в них майже не виявилося активів чи бізнес-інтересів у Європі чи США. Але через декілька місяців санкції були застосовані до їхніх сімей, дітей, партнерів, і це стало серйознішим заходом», – розповів він.

Крім того, у найсвіжішому документі, який запропонувала група Єрмака-Макфола, містяться рекомендації світовим урядам щодо застосування санкцій до членів партії «Єдина Росія», російських пропагандистів, лідерів думок і зірок шоу-бізнесу, які поширюють кремлівську пропаганду.

«Це надзвичайно потужний аргумент, і ми чекаємо, що ці санкції будуть застосовані якнайшвидше. Тому що ця війна – злочинна, і російські громадяни мають відчути відповідальність за неї й припинити підтримувати політику Кремля», – зазначив Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи хтось зі світових лідерів чинить тиск на Україну з метою початку переговорів з РФ для якнайшвидшого завершення війни, керівник Офісу Глави держави нагадав слова Президента Володимира Зеленського, який свого часу зауважив, що на нього може тиснути лише його маленький син.

«Якщо бути відвертим, я не відчуваю жодного тиску. І навіть якщо у когось це є на думці, вони розуміють, що просити про це немає сенсу», – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що до війни лідери багатьох країн світу споживали російську пропаганду та на її основі намагалися вибудовувати з РФ дипломатичні та економічні зв’язки.

«Але під час цієї війни Україна, українська армія та народ зруйнували багато російських наративів і показали, що можна не боятись і не сприймати надто серйозно все, що говорить російська пропаганда, а натомість пропонувати наші – вільного світу – ідеї, наші наративи, нашу політику. Тому що ми – на боці світла», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що для України перемогою буде досягнення абсолютно чітких цілей. Зокрема, це повернення всіх окупованих територій і відновлення територіальної цілісності нашої держави в межах міжнародно визнаних кордонів. Друге – це звільнення всіх українців, яких зараз утримують у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Третє – відновлення країни й отримання репарацій і компенсацій за збитки, яких Україні завдала російська агресія за вісім років.

«Також ми хочемо, щоб усі люди, які скоїли цей міжнародний злочин, понесли відповідальність. Тоді весь світ повернеться до нормального життя, відновиться повага до міжнародного права», – резюмував Андрій Єрмак.

