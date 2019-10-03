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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з Нурсултаном Назарбаєвим

22 жовтня 2019 року - 12:14

Під час робочого візиту до Японії Володимир Зеленський зустрівся з Нурсултаном Назарбаєвим

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим Президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим у рамках візиту до Японії. Нурсултан Назарбаєв привітав Главу Української держави з успіхом на виборах.

Під час зустрічі порушувалося питання війни на Донбасі та окупації Криму. Нурсултан Назарбаєв заявив, що Казахстан завжди підтримував територіальну цілісність і суверенітет України.

Сторони обговорили позитивні зміни у просуванні до миру, зокрема повернення полонених та перезапуск дипломатичних перемовин, а також наголосили на потребі проведення якнайшвидших переговорів у Нормандському форматі.

«Усім нам потрібен діалог. Наші території важливі. Це землі наших пращурів і, я переконаний, наших дітей», – зазначив Володимир Зеленський.

Також обговорили можливості збільшення товарообігу між Україною та Казахстаном.

Володимир Зеленський запросив першого Президента Казахстану в Україну.

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