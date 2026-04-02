Під час зустрічі в Стамбулі президенти України і Туреччини обговорили зміцнення співпраці у сферах безпеки та енергетики

У палаці Долмабахче в Стамбулі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував за підтримку, яку Туреччина надає Україні з початку повномасштабної російської агресії, та сприяння в поверненні з полону наших людей.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган говорили про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Президент України поінформував про результати візитів у країни регіону, важливі домовленості та досвід, яким може поділитись Україна.

За словами Глави держави, Україна готова ділитись своєю експертизою захисту життя з усіма, хто і нам допомагає захищати життя. Лідери детально обговорили поглиблення співробітництва у сфері безпеки, зокрема реалізацію спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі та інші кроки для взаємовигідного партнерства.

«Важливо, щоб спільні та скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу. Домовилися про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський поділився деталями контактів з американською командою. Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Лідери говорили також про інші сфери співпраці та домовились усунути всі перепони в розвитку двосторонньої торгівлі.

Окрему увагу приділили енергетичному співробітництву. Президенти обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган домовилися, що вже завтра відбудеться зустріч голови НАК «Нафтогаз» Сергія Корецького й міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслана Байрактара.