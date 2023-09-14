Під головуванням Андрія Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, присвячене Харківщині

За дорученням Президента України відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Такий захід удруге провели в новому форматі безпосереднього спілкування з представниками територіальних громад регіонів нашої країни – цього разу Харківської області.

На початку засідання Андрій Єрмак зазначив, що сьогодні вперше на виконання указу Президента в Україні відзначається День танкових військ.

«Це свято, крім суто військового, набуло й особливого загальносуспільного та міжнародного символізму. Маю на увазі створення танкової коаліції в межах роботи з нашими партнерами. Потужний танковий кулак, який продовжує формуватися, означатиме звільнення більшої кількості окупованих росіянами територій в осяжному майбутньому», – наголосив він.

Говорячи про Харківщину, керівник Офісу Президента нагадав, що під контролем російських окупантів залишаються окремі населені пункти трьох територіальних громад Куп’янського району, в Серебрянському лісі ні на мить не вщухають важкі бої. Водночас завдяки неймовірним зусиллям української армії ворога вдалося відтіснити з абсолютної більшості територій регіону, і якраз цими днями відзначається перша річниця славного наступу ЗСУ на Харківщині, під час якого були звільнені Балаклія, Ізюм та Куп’янськ.

Андрій Єрмак зауважив, що новий формат засідання президії Конгресу, на якому, зокрема, сьогодні присутні наживо та онлайн понад 200 учасників, серед них 115 представників Харківської області, допомагає глибше зрозуміти проблематику кожного окремого регіону.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, на минулому розширеному засіданні президії Конгресу, присвяченому Херсонщині, було порушено 18 проблемних питань. Стосовно двох із них уже ухвалені рішення для вдосконалення відповідних процедур, що дасть змогу розв’язати ці питання, 13 перебувають у процесі розв’язання.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що стосовно одного з порушених підприємцями Херсонщини питань зараз разом із Міністерством економіки розробляється механізм відшкодування коштів українським аграріям за гуманітарне розмінування.

Андрій Єрмак запропонував під час діалогу з представниками Харківщини зосередитися на проблематиці розмінування, відновлення й безпеки об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, відновлення житлового фонду, умов роботи місцевого бізнесу.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зі свого боку зазначив, що Харківщина, зокрема Куп’янський район, залишається територією, де росіяни й далі завдають шкоди населенню та цивільній інфраструктурі.

«Але попри це Україна докладає зусиль для відновлення життєдіяльності у прифронтових регіонах. Переконаний, що Конгрес місцевих та регіональних влад і запропонований ним формат взаємодії дадуть позитивні результати для досягнення поставленої мети», – сказав він.

Денис Шмигаль зазначив, що пріоритетом для влади залишається швидка відбудова. Він поінформував, що, зокрема, виділено 3,6 млрд грн на відновлення населених пунктів та інфраструктури житлового й громадського призначення на Харківщині. У пріоритеті – капітальний ремонт шкіл, житлових багатоповерхівок, лікарень. Також у фокусі уваги – підготовка енергосистеми до опалювального сезону, відновлення втрачених потужностей і захист об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. На Харківщині відновлюють п’ять мостових споруд, очікується проектно-кошторисна документація ще на вісім таких об’єктів.

Забезпечується підтримка бізнесу, зокрема шляхом надання пільгових кредитів, мікрогрантів для розвитку власної справи. З резервного фонду Харківська ОВА отримала 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні проживають 513 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яким виплачено 7 млрд грн соціальної підтримки. На виконання завдання Президента України на деокупованих територіях Харківської області відновлено 90% електропостачання та 78% газопостачання. Крім того, реалізуються проекти з відбудови зруйнованих споруд на суму 1,1 млрд грн.

Під час спілкування з членами Конгресу керівники територіальних громад, районних військових адміністрацій, жителі Харківщини та обласного центру насамперед порушували питання щодо відновлення зруйнованого російськими окупантами житла та критичної інфраструктури.

Зокрема, до розмови долучилися жителі села Цвіркуни – одного з п’яти населених пунктів, які в межах пілотного державного проекту відбудовуватимуть комплексно й за новими принципами.

Місцевих підприємців цікавила можливість отримання пільгових кредитів для відновлення діяльності підприємств, зокрема сільськогосподарських, пільгового оподаткування, запровадження державних програм з повернення релокованого бізнесу, надання безповоротних коштів на відновлення, упровадження додаткових преференцій підприємцям на деокупованих територіях.

Освітяни наголошували на питаннях забезпечення навчального процесу, зокрема надання дітям необхідних гаджетів для онлайн-навчання на деокупованих і прифронтових територіях, комп’ютерної техніки освітянам і учням, особливо внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям. Учасники засідання також приділили увагу проблемі ментального здоров’я дітей в умовах війни.

Підсумовуючи, Андрій Єрмак зазначив, що такі зустрічі покликані допомогти знайти найкращі рішення для жителів українських регіонів.

«В умовах війни неважливих чи другорядних питань немає. Особливо коли вони стосуються життя, здоров’я та якості життя наших людей», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента закликав усіх відповідальних за напрямами особисто контролювати порушені питання та бути готовими поінформувати про результати на найближчому засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.