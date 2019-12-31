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Під головуванням Президента України розпочалася робоча нарада щодо питань, пов’язаних з катастрофою літака МАУ в Тегерані

9 січня 2020 року - 03:29

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського розпочалася робоча нарада з питань, пов’язаних із катастрофою літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», яка сталася 8 січня в Тегерані (Іран).

У нараді також беруть участь Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони України Андрій Загороднюк, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, представники інших відомств.

Володимир Зеленський заслухає звіт оперативного штабу щодо поточної ситуації навколо катастрофи літака.

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