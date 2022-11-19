Під головуванням Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Члени Ставки заслухали доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України та командувачів військ оперативних напрямків про ситуацію на фронті. Окремо зупинилися на обстановці на Донеччині. Було визначено заходи для посилення угруповання українських військ з метою відбиття атак противника.

Учасники засідання також розглянули потреби сил оборони для подальшої деокупації територій на півдні та сході України, зокрема забезпечення підрозділів технікою, озброєнням та необхідним обладнанням.

Крім того, було заслухано інформацію про поточну ситуацію в енергетичній системі, перебіг робіт з ліквідації наслідків ракетних ударів Росії в різних регіонах України та відновлення енергопостачання на щойно деокупованих територіях.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.