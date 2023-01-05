Під головуванням Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді про актуальну ситуацію на передовій та ймовірні дії противника у найближчий період.

Було проаналізовано стан забезпечення сил оборони України необхідним озброєнням і боєприпасами, а також ударними та розвідувальними БПЛА. У цьому контексті учасники розглянули поточні результати проекту «Армія дронів».

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, міністр фінансів України Сергій Марченко, інші члени уряду, т. в. о. голови СБУ Василь Малюк та інші очільники силових відомств і правоохоронних органів.